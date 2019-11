Iseloomad avaldasid debüütalbumi

Eesti Laulul osalenud Tartu rokkansambel sai maha täispika stuudioalbumiga "Elu on selline". Seni on ilmunud ansamblil kolm videosinglit "Kaks miinust", "Ära tee skandaali" ja "Nähtamatud trellid".

Ansambel Iseloomad tegutsevad enda sõnul traditsioonilises traadibändi koosseisus, kuid teevad sirgelt rokipeateelt kõrvalepõikeid pungi-, buugivuugi-, psühhedeelia- ja gospeliradadele. Laulutekstid vahendavad efektiplokkidega töödeldud signaale elust enesest.

Iseloomade esikalbumi esikaas. Autor/allikas: Maris Savik

Bändi moodustavad Siim Randveer vokaalil ja kitarril, Vilho Meier kitarril, Lauri Randveer bassil ning Andres "Ants" Mikk trummidel. Albumil lööb kaasa veel hulk Eesti muusikuid – Andu "Tibu" Kõiv pianiinol, Toomas Peterson ja Jane Aus baritonsaksofonil, Tanel Aavakivi trompetil ning Sofia-Liis Kose viiulil. Taustavokaalil annab lisaks bändile oma jõu Signe Hansen, Helena Virt ja Evelin Kivi.

Albumi esi- ja tagakaane on pildistanud Maris Savik ning ümbrise kujundanud Alar Kriisa. Album on salvestatud ja kokku mängitud stuudios Slim Music ning selle on masterdanud Janek Kivi (Heliala).