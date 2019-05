Lisaks bändile (Siim Randveer – vokaal ja kitarrid; Vilho Meier – kitarrid; Lauri Randveer – kontra- ja P-bass; Andres "Ants" Mikk – trummid) aitasid salvestusele oma häältega kaasa Evelin Kivi, Helena Virt ja Signe Hansen. Lugu on salvestatud ja kokku mängitud Slim Music Stuudios ja masterdus tehtud Helialas (Janek Kivi). Laulu viisi autor on Siim Randveer ning sõnad on teinud Siim Randveer ja Marten Kuningas.

Iseloomad said laiema avalikkuse tähelepanu seoses Eesti Laulu konkursiga, kus osaleti looga "Kaks miinust". Bänd tegutseb hetkel oma esikalbumi salvestamisega, mille ilmumist ja esitluskontserte on oodata sügisel. Pea kõik lood on salves, jäänud lihvimine ja koostööde katsetamine erinevate külalismuusikutega. Elavas esituses Iseloomasid saab näha 1. juunil Kapa Festivalil.