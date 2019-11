Pentus Le Mansi 24 tunni sõidust: see annab head tagasisidet automarkide kohta

"See film keskendub konkreetselt ühele ajaloolisele sündmusele, mis toimus Le mans' i ringrajal 1966. aastal Fordi ja Ferrari vahel ning kuidas see alguse sai – mis andis indikatsioonid, jõudu, tahtmist ja otsuse Fordile luua uus automark ning minna Ferrariga jõudu katsuma," rääkis Pentus.

Fordil oli vaja midagi noortepärast ja sportlikku, sest Ford oli tootnud selle ajani suuri, mugavaid pereautosid, millega sõita punktist A punkti B.

"Aga neil ei olnud ühtegi magnetmudelit, mis noortele peale läheks ja nende müüginumbrid loomulikult ka sõltusid sellest. See tähendab, et nad proovisid ära osta Ferrari brändi, et seda mitte ise leiutama hakata. Aga seal läksid nende nn suusad risti ja Fordi otsustas minna ise sõtta omaehitatud autoga."

Pentus tunnistas, et see, mille Ford lõpuks välja mõtles, on väga hea mudel, kuigi tal endal seda katsuda pole õnnestunud.

Le mans'i võistlus annab tema sõnul ka tagasisidet automarkide kohta. "Tehased on seal oma meeskondadega esindatud. Põnev on vaadata, kes on parem – kas Ferrari, Ford või mõni muu automark."

Reeglid on sõidul lihtsad. Sõidetakse erinevate sõitjatega 24 tundi järjest ja võidab see tiim, kelle auto esimesena finišisse jõuab. "Nad sõidavad kogu aeg, seal sõidetakse vahetustega. Too aeg olid teised reeglid, kui täna. Täna on see sõitjate arv suurem, kes tiimis olema peab. See, kes välja tuleb, see sööb, puhkab, magab ja läheb värskelt rooli. Täna antakse kõikidele võidutiimi kuulunud sõitjatele karikas. Sellel võistlusel on ajalugu, suur võistlus, mida palju jälgitakse. Annab tagasiside automarkide kohta. Põnev on ju vaadata, kes on parem," jätkas Pentus, kes on võistlusel kaasas elamas käinud koos oma õpilasega. "Seal on teine atmosfäär. See on väga prestiižne ja üks maailma suurim autospordi üritus."