Väike-Maarja muusikafestivalil kuulutati välja Vello Jürna nimeline vokalistide konkurss

Festivali raames 2009. ja 2013. aastal toimunud vabariiklike vokalistide konkursite eestvedajaks oli muusikute fond PLMF. Vello Jürna nimelise 2020. aasta festivali värskeks koostööpartneriks on Opera Veto.

"Väike-Maarjale on väga oluline, et Vello Jürna nimeline vokalistide konkurss saab iga-aastasena toimuma kohas, mis oli Vellole tähtis ning millega on läbi aegade seotud palju eesti tuntud kultuuritegelasi. Ooperistuudio Opera Veto eestvedajad on konkursi korraldamise osas tugevalt motiveeritud ning usun, et iga-aastasena toimuma saav konkurss annab festivalile püsivalt tugeva klassikalise joone ja on siinsele festivalipublikule suur võit," ütles Väike-Maarja muusikafestivali korraldaja Marju Metsman.

Opera Veto ühendab kolme innukat eesti lauljat – metsosopran Aule Urbi, bariton Atlan Karpi ja tenor Aivar Kasestet, kelle eesmärgiks on lavale tuua vähetuntud kammer- ja lühioopereid. Praeguseks on teoks saanud kaks projekti: 2. juunil 2018. aastal toimus Ermanno Wolf-Ferrari koomilise lühiooperi "Il segreto di Susanna" esietendus, mille lavastas Thomas Wiedenhofer ning 19. oktoobril toodi koostöös kontserdiagentuuriga Corelli Music kuulajate ette Auri Jürna lavastatud koomiline ooper "Pimpinone".

"Lisaks usinale õppimisele vajab iga laulja võimalust end praktiliselt proovile panna ja rakendada omandatud teadmisi laval, eelkõige just tervikrolli tehes. Teine artisti kasvulava on konkursid. Eestis on ooperilaulja praktiseerimise võimalused võrreldes lavakunsti ja instrumentaalmuusikaga võrreldamatult õblukesed," ütlesid Opera Veto eestvedajad. "On oluline näidata meie juuri, mis ei peitu suuremates linnades, vaid maakohtades, kust ikka ja jälle tulevad teenäitajad. Vello on nüüd, läbi konkursi, jälle tagasi oma kodus," lisasid nad.

Vello Jürna vokalistide konkurss leiab aset novembri lõpus XII Väike-Maarja muusikafestivalil.