"Eia jõulud Tondikakul" võitis Vilniuses parima lastefilmi auhinna

Festivali žürii põhjendas oma otsust pärjata "Eia jõulud Tondikakul" parima lastefilmi tiitliga: "See film puudutas meie südameid. Looduse hoidmise teema on praegu väga oluline ja aktuaalne ning oleme kindlad, et lisaks meile kõnetab see paljusid inimesi üle kogu maailma. Lisaks rõõmustas meid, et "Eia jõulud Tondikakul" on film, mis näitab lastele, et nemadki saavad panustada sellesse, et muuta maailma paremaks paigaks."

Möödunud aasta maikuus rahvusvahelist festivaliteekonda alustanud koguperefilm "Eia jõulud Tondikakul" on poole aastaga linastunud pea 30 Euroopa festivalile lisaks veel Hiinas, Indias ja USA-s ning korjanud mitmeid auhindu.

"Eia jõulud Tondikakul" on peaosades astuvad üles 11-aastane Paula Rits ja 13-aastane Siim Oskar Ots. Lisaks lastele teevad filmis kaasa armastatud näitlejad Jaan Rekkor, vennad Märt ja Priit Pius, Juhan Ulfsak, Tambet Tuisk, Mirtel Pohla, Priit Võigemast ja paljud teised. Filmi režissöör ja stsenarist on Anu Aun, produtsendid Maie Rosmann-Lill ja Maario Masing, operaator Heiko Sikka, loodusoperaator Ants Tammik, kunstnik Matis Mäesalu.