"Eia jõulud Tondikakul" võitis Saksamaal kolm auhinda

Parima lastefilmi valis välja üheksast riigist pärit seitsmeteistkümnest lapsest koosnev žürii ning auhinnaks on Saksimaa teadus- ja kultuuriministeeriumi 12 500 eurone preemia. Auhinnaraha abil dubleeritakse film saksa keelde ning aidatakse kaasa selle kinolevile Saksamaal.

Lastežürii põhjendas oma valikut järgnevalt: "See film lummas meid juba esimestest kaadritest. Lasime end kaasa haarata imelisele rännakule talvevõlumaal, kus haruldased looduskaadrid ohus olevatest lindudest ja loomadest näitasid meile, kui oluline on kaitsta loodust. Põnev lugu aitas hästi edasi anda sõnumit, kui tähtis on veeta aega oma perega, rääkida omavahel kõigist muredest ja probleemidest ning hoida kokku, sest ainult üheskoos oleme me tugevad."

Peaosatäitja Paula Rits pälvis žürii sõnul parima lapspeaosatäitja preemia realistliku ja veenva näitlejatöö eest. "Meil oli lihtne Eia tegelasega samastuda ning talle kaasa elada ja kaasa tunda," lausus žürii esindaja. Nooruke näitlejanna sai auhinnaks jalgratta.

Rahvusvaheline filmikriitukute (FIPRESCI) žürii kiitis filmi suurepärast režissööri- ja operaatoritööd. Samuti tõsteti esile kaunist ja mõjusat filmimuusikat, olulist ning päevajajalist sõnumit ja Eia rollis üles astunud Paula Ritsi osatäitmist.

"Eia jõulud Tondikakul" valmis Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Peaosades astuvad üles 11aastane Paula Rits ja 13aastane Siim Oskar Ots. Lisaks lastele teevad filmis kaasa Jaan Rekkor, Märt ja Priit Pius, Juhan Ulfsak, Tambet Tuisk, Mirtel Pohla, Priit Võigemast, Anne Reemann, Tõnu Oja, Meelis Rämmeld, Maria Annus, Robert Annus ja teised. Näitlejadebüüdi teeb ka lauljanna Liis Lemsalu.

Filmi režissöör ja stsenarist on Anu Aun, produtsendid Maie Rosmann-Lill ja Maario Masing, operaator Heiko Sikka, loodusoperaator Ants Tammik, kunstnik Matis Mäesalu, kostüümikunstnik Eve Gutmann-Valme, helilooja Sten Sheripov, helirežissöör Horret Kuus ja monteerija Margo Siimon. "Eia jõulud Tondikakul" tootjad on Luxfilm ja Kinosaurus Film.

Filmi levitab kodumaal Estonian Theatrical Distribution OÜ ehk Hea Film. Filmi valmimist toetasid EV100, Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital, Creative Europe ja TV3