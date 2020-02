Näitusel "Anna uus elu" väärtustatakse taaskasutust

Pärnu uue kunsti muuseumis on avatud juba kaheksas taaskasutusnäitus teemal "Anna uus elu". Näituse tööd üllatavad vaatajaid leidlikkusega.

Traditsioonilise näituse alateema on "Meie aeg" ja see on kõnetanud kunstnikke võimsalt. Osaleda soovis ligi sada kunstnikku, aga kuna kõik ei mahtunud, pandi välja 40 kunstniku tööd.

Näitusel kohtuvad noored ja juba kogenud kunstnikud, kes valutavad südant meie aja ja tuleviku pärast. "Ma arvan, et igaüks leiab siit just selle, mis teda kõnetab," arutles kuraator Marie Virta.

Näituse üks eesmärke on inimeste mõtlemist taaskasutuse väärtustamise kaudu loodussõbralikumaks muuta. Vahel võib just vanast või juba prügi hulka visatud asjast toreda ja vajaliku eseme.

Näitus on avatud 1. aprillini.