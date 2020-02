Põnevike, müsteeriumide ja krimilugude väljatoomisele keskendunud Kellerteater tähistab 1. märtsil oma esimest sünnipäeva. Aasta jooksul on välja toodud kuus lavastust, antud üle 130 etenduse ja korraldatud mitmeid kontserte, millest on osa saanud üle 6400 inimese.

Teatrijuht ja lavastaja Vahur Kelleri sõnul on aasta olnud sama põnev kui põnevusteatri lavastused.

"Ühe uue teatri asutamine on tõeline seiklus ja olen õnnelik, et mind on sellel aastal saatnud tõeliselt loomingulised ja pühendunud inimesed. Olen tänulik kõigile kaasteelistele ja samuti meie arvukale publikule, kes on juba selle lühikese ajaga leidnud tee Kellerteatrisse. Palju põnevat on veel ees."

Lisaks Kellerile lavastasid eelmisel aastal Kellerteatris Kersti Heinloo, Virko Annus ja Sandra Lange, publik sai vaadata Tõnis Mägi, Rein Rannapi, Chalice'i, Marko Matvere ja teiste muusikute esinemisi.

Teatri atmosfääri, visuaali ning ka mitmete lavastuste kujunduse eest hoolitseb Kellerteatris Britt Urbla Keller, kelle kujundused on toonud kunstnikule juba ka auhindu ja tunnustust (Eesti kauneimate raamatute konkursil Nobeli preemia laureaadi Kazuo Ishiguro romaani "Maetud hiiglane" kujunduse, Ilmar Taska raamatu "Pobeda 1946" kujunduste, Selge Sõnumi auhind 2014. aastal NUKU teatriplakati kujunduse eest).

Sünnipäeval avab teater uksed kell 12, kohal on külastajatega kohtumas Vahur Keller, kell 14 toimub Jaak Juske loeng "Surm ja kummitused vanas Tallinnas" ning õhtul kell 19 etendub novembris esietendunud "Kodukäijad", mille autor on Indrek Hargla.

Järgmine esietendus toimub Kellerteatris 11. aprillil, kui lavale jõuab Anthony Shaffer'i "Mäng".