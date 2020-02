Fotografiskas näeb esimest korda maailmas Tom of Finlandi joonistusi koos fotodega

Fotografiska Tallinn avab reedel näituse "The Darkroom" homoerootiliste joonistuste looja Tom of Finlandi (Touko Laaksonen) loomingust, kus lisaks joonistustele näeb esimest korda kunstniku fotosid sõpradest ja partneritest, mida ta oma joonistuste alusena kasutas.

Tom of Finland ehk sünninimega Touko Laaksonen (1920–1991) pani oma loominguga kaasaegse ühiskonna väärtused põhjalikult proovile. Seda ajal, mil homoseksuaalsed vahekorrad olid kriminaalkorras karistatavad ja tunnistatud vaimuhäireks. Oma isiku varjamiseks töötaski Laaksonen aastaid mitme varjunime all.

Juba varakult hakkas Tom tegema ja ilmutama portreefotosid, mida ta ise kutsus lähtekujutisteks, oma lihtsas pimendatud kodustuudios ja pimikus. Mujal ilmutamisega oleks kaasnenud oht vangi sattuda.

"See esimest korda näidatav kujutiste aardelaegas aitab mõista, kuidas sündisid tema oskuslikud joonistused rõhutatult mehelike tegelastega. Ühe joonistuse allikad olid sageli mitu fotot, kusjuures mehi on alati kujutatud väga enesekindlatena ja alatises valmisolekus, sest Tom of Finlandi loomingu olemus ei seisnud tema jaoks mitte ühiskondlike küsimuste püstitamises, vaid ihas ja õiguses seda väljendada," sõnas kuraator Berndt Arell.

Arell kirjeldas näituse kallal töötamist põneva teekonnana, mis on andnud kuju igatsusele oma iha näidata ja olla tunnustatud ilma vajaduseta enda olemust varjata. Näitusel on väljas valik algupäraseid fotosid, fotokollaaže, visandeid ja joonistusi: külastajad näevad kogu ta töökäiku fotodest visandite ja lõpuks valmis joonistusteni.

Mitmetel näituse fotodel on näha poseerivaid noormehi Tomi tutvuskonnast, kes andsid ainest joonistusteks, mida näidati tema hilisema karjääri jooksul nurgatagustes galeriides Londonis, Pariisis ja Amsterdamis. Need hakkasid levima kulutulena, kui paljud geimehed tahtsid lasta soomlasel oma portreed joonistada. Vahel kandsid nad vormiriideid, vahel üldse mitte midagi. Näiteks pildistasid Tom ja Robert Mapplethorpe, Ameerika fotograaf ja kunstnik, teineteist ja fotot sellest sessioonist kasutas Tom hiljem Marrplethorpe'i portree joonistamiseks.

"Ilma fotodeta ei oleks arvatavasti Tom of Finlandit olnud. Ta tõi oma sõbra Wiki abiga fotod Los Angeleses asunud muuseum-galeriisse Tom's House, kus lisaks tema loomingule näidatakse ka muud homoerootilist kunsti. Fotode hulgast noppis ta hoolega välja kõik alastipildid – teame, et ta neid oma stuudios tegi – ja seega on allesjäänud fotodel modellid riides," sõnas Arell, kes juba 2000. aastate alguses korraldas esimese näituse, mille keskmes oli Tom of Finland mitte pornograafiliste joonistuste looja, vaid kujutava kunstnikuna.

Näitus "The Darkroom" tutvustab kunstnikku, kes ei olnud küll ise üleliia poliitiline, kuid kelle tung kujutada homoerootilist unelmate meest avaldas tema kaasaegsele ühiskonnale suurt mõju. Sel aastal täitub Tom of Finlandi sünnist 100 aastat ja näitus on austusavaldus tema loomingu senitundmatule tahule.

Näitust "The Darkroom" näeb Fotografiskas 21. veebruarist 19. aprillini. Tom of Finlandi näituse "The Darkroom" avamist tähistatakse üheks õhtuks kokku toodud pidudega: Tallinna Mutant Disco ja Londoni keldrites sündinud peosari Horse Meat Disco.