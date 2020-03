Kümnepäevane ulatuslikem Eesti heliloojate uudisloomingut tutvustav festival Eesti Muusika Päevad pidi toimuma 27. märtsist 4. aprillini Tallinnas ja Tartus, on aga otsustanud sündmuse üle viia septembrisse.

"Viimaste nädalate sündmused on juba mõnda aega viidanud, et lähiaja kultuuriürituste toimumine Eestis on küsimärgi all, kuid viimastel päevadel on ilmnenud selgelt, et ka väiksemad kultuurikorraldajad peavad olukorda suhtuma täie tõsidusega ning olema valmis lähtuma vabariigi valitsuse ja ekspertide juhtnööridest kõigi turvalisuse huvides. Olime otsuse vastu võtnud juba vahetult enne eilse valitsuse eriolukorra välja kuulutamist," kommenteeris festivali korraldusjuht Mari-Liis Rebane.

Festivali kavandatud esinejate seas olid Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester, Mart Soo, DuoObsolute, Taavi Kerikmäe ja Anna-Liisa Eller, Stockholmi Saksofonikvartett (Rootsi), Puhkpillikvintett Estica, ansambel U:, YXUS, Eesti Elektroonilise Seltsi ansambel, Post Horn, Vox Clamantis ja Kammerkoor Kolm Lindu.

Alates 1979. aastast korraldatav festival Eesti Muusika Päevad keskendub Eesti heliloojate nüüdisloomingule, tuues igal aastal kontserdisaalidesse üle 20 teose maailma esiettekande.