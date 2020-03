"Meil pole mõtet end petta – see album pole praegu kaugeltki kõige olulisem asi maailmas – aga me usume ka, et muusika on püha ja sel on võime tuua keerulistel aegadel meie ellu ilu, tarkust, tõde ja valgust. Loodame, et see muusika suudab tuua tänasesse päeva tähendust, lootust ja julgustust," märkis Stevensile ja Bramsile kuuluv plaadifirma Asthmatic Kitty oma avalduses, kirjutab The Fader.

Pool albumi tulust läheb heategevusorganisatsioonidele No Kid Hungry ja Partners In Health. Veebruaris ilmus ka muusikavideo albumi loole "The Runaround".

"Aporia" ilmub ametlikult 27. märtsil, kuid on kuulatav juba praegu nii Youtube'i kui ka Spotify jt voogedastusplatvormide vahendusel.