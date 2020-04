Mubi on ingliskeelne väärtfilmidele keskendunud voogedastusplatvorm, kus on valikus linateosed maailma kullafondist uustulijateni, samuti kultusklassikat ja auhinnatud meistriteosteid. Igal päeval avaldatakse keskkonnas ainult üks film, mis jääb vaadatavaks 30 päeva. Korraga on valikus ainult 30 filmi, mis teeb vaataja jaoks otsustamise oluliselt lihtsamaks ning julgustab vaatama ka filme, mida esimese hooga ei valiks.

Mubi eristub teistest suurtest voogedastusplatvormidest nagu Netflix ja Amazon Prime peenelt kureeritud programmi poolest. Erinevalt USA filmitööstuse toodangust on seal haruldane valik Ida-Euroopa, Aasia, Aafrika ning Ladina-Ameerika filme. Teiste seas ka Lääne-Euroopa ning angloameerika kinokunsti. Aeg-ajalt on valikus ka pärleid maailmakuulsate filmifestivalide programmidest.

Elektriteatri programmijuht Elo Vilks, kes on ise regulaarne Mubi platvormil filmide vaataja, soovitab praegu üleval olevast valikust näiteks lühifilme "Little Hands", "Toyland" ja "Whale Valley", mis kõik räägivad keerulistest täiskasvanute probleemidest läbi laste silmade.

Mubi 90-päevase priipileti üleskutse kehtib esmakordsetele kasutajatele. Registreerides tuleb sisestada ka krediitkaardi andmed, kuna prooviperioodi lõppedes taastub teenuse tavahind ehk 9.99 eurone kuutasu. Kui 90 päeva jooksul huvi kaob, tuleb teenus tühistada, et vältida rahalist väljaminekut.

Kõigile soovijatele tasuta prooviperioodi võimaldamise taha on koondunud Artis, Sõprus, Tartu Elektriteater ja Võru Kannel ehk Eesti kinod, mis kuuluvad rahvusvahelisse võrgustikku Europa Cinemas. Võrgustik ühendab üle maailma kinosid, mille programmis on olulisel kohal Euroopa filmikunst. "Kuna meie kinode uksed on ajutiselt suletud, siis meil on ainult rõõm teha see väike kingitus filmisõpradele," rääkis Elektriteatri eestvedaja Andres Kauts, kes soovib, et ligipääs headele filmidele ei katkeks ajal, mil kinod on suletud.