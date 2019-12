Eesti väikelevitajad avasid ühise videolaenutuse

3. detsembril avati virtuaalne videolaenutuskeskkond Videolink , mis võimaldab vaadata kinolevis olnud filme veebikeskkonnas, mille sisu on kokku pannud väikelevitajad A-One Films, BestFilm, Estinfilm, Menufilmid ja Must Käsi. Avanädala filmiks on jaapani režissööri Hirokazu Koreeda 2018. aastal Kuldse Palmioksa võitnud "Poevargad".

"Uue keskkonna põhieesmärk on filmihuvilistele kättesaadavaks teha erinevatel filmifestivalidel auhinnatud filmid, samuti laia kõlapinda tekitanud Euroopa väärtfilmid, mõningal määral ka teiste riikide filme," sõnas Estinfilmi omanik Mati Sepping ja lisas, et nad on saanud pidevalt pärimisi üle Eesti, et siin-seal tahetakse filme näha, mida kinolevis enam pole. "Iga nädal lisandub keskkonda vähemalt 1-2 uut filmi," selgitas ta.

Alates 3. detsembrist jõuvad keskkonda muuhulgas Lars von Trieri "Nümfomaani" mõlemad osad, "Melanhoolia", "Antikristus" ja ka tema viimane film "Maja, mille Jack ehitas". Värsketest linateostest saab näha näiteks May el-Toukhy "Ärtuemandat", Claire Denis filmi "Elu tähtede keskel" ning Rootsi režissööride Måns Mårlindi ja Björn Steini "Lõbustusparki". Lastefilmide valikusse kuulub muuhulgas tänavu Just Filmil linastunud Taani film "Häkker".