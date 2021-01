Väikelevitaja toob suletud Harjumaa kinodele vaatamata kinolevisse mitu uut filmi

Estinfilmi juht Mati Sepping kinnitas, et see otsus ei tulnud raskelt. "Tuli kinode poolt soov ja sai otsustatud, et alustame nende filmidega väljaspool Tallinna," tõdes ta ja rõhutas, et kui Tallinn ka kinod avab, saavad inimesed neid järgi näha. "Meie Euroopa filmid ootavad tükk aega juba järjekorras ja ei tahtnud enam venitada."

Sepping kinnitas, et kuigi kevadine eriolukorrast tingitud puudujääk oli väikelevitajale raske, siis sügisel oskasid nad end juba ette valmistada. "Vähemalt meil on praegune seis normaalne."

Alates 8. jaanuarist jõuavad kinodesse väljaspool Tallinnat Rootsi draama "Tšarter" ("Charter") ja animatsioon "Sabata kass" ("Pelle No-Tail"). Nädal hiljem, 15. jaanuaril jõuavad kinodesse Norra põnevik "Tunnel" ("The Tunnel") ja lastefilm "Emily ja kadunud maagia" ("Faunutland and the Lost Magic").