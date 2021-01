Apollo Groupi tegevjuht: oleme praegu suures mustas augus

Hetkel on Eesti kinomaastikul uudne olukord: Harjumaal ja Ida-Virumaal on kinod suletud, kuid ülejäänud Eestis võivad teatud tingimusel siiski kinosaalid avatud olla. Apollo Groupi tegevjuhi Mauri Dorpeki sõnul on situatsioon nende jaoks väga keeruline.

Tavaliselt esilinastuvad uued filmid kinodes üle Eesti samaaegselt. Väikelevitaja Estinfilm otsustas aga juba jaanuaris uued filmid välja anda, seega näevad väiksemate linnade elanikud uusi filme veel enne Tallinna kinokülastajaid.

Estinfilmi juht Mati Sepping selgitas, et nii väike- kui ka kobarkinod üle Eesti küsisid, et kas oleks võimalik filme linastada enne seda kui Tallinnas kinod avatakse. "Vaatasime ja mõtlesime, et miks mitte, rääkisime Tallinna kinodega, nemad on valmis ka peale seda filmid peale võtma."

8. jaanuarist näeb kinodes väljaspool Tallinnat Rootsi draamat "Tšarter" ning animatsiooni "Sabata kass". Nädal hiljem, 15. jaanuaril jõuavad kinodesse Norra põnevik "Tunnel" ja lastefilm "Emily ja kadunud maagia". Tallinnas saab neid näha pärast 17. jaanuari, juhul kui valitsus piiranguid ei pikenda.

Üks kinodest, kus õigel ajal Estinfilmi uusi filme saab näidata, on Tartu Elektriteater. Programmijuht Elo Vilks tõdes, et praegu on hea toetuda ka enda eriprogrammidele, sest levifilme kavasse planeerida on keeruline. "Need kuupäevad kogu aeg muutuvad ja filmid lükkuvad edasi," selgitas ta ja lisas, et kuna Elektriteater näitab pidevalt rohkem ka vanu filme, siis pole see neile nii suur löök. "Aga ma saan aru, et suurematele kinokettidele on väga oluline, et oleks filme, millega programmi täita."

Suuremad Hollywoodi filmilevitajad nii julged pole olnud, näiteks Eestisse Walt Disney ja 20th Century Fox filme toov Heafilm lükkas juba detsembri keskpaigast esilinastused veebruarisse.

Apollo Groupi tegevjuht Mauri Dorpek tõdes, et nende jaoks on hetkel iga uus film kõrgelt hinnatud. Samas pole üheski linnas kinosaalide lahti hoidmine praegu ettevõttele kasumlik. "Apollo kino vaates mõni film juures ei muuda suurt pilti helgemaks, me oleme ikkagi suures mustas augus hetkel," selgitas ta ja lisas, et samas hindavad nad väga filmilevitajaid ja -tootjaid, kelle filme nad saavad ekraanidele tuua.