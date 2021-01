Apollo kino tegevjuht: ilma suurema majandustegevuseta pole mõistlik uksi avada

Hetkel on Tallinnas ja Ida-Virumaal kinod suletud, kuid üle-eestilisel võivad kinosaalid 50 protsendise täituvusega avatud olla. Apollo kino tegevjuht Kadri Ärm ütles ERR-ile, et suureks probleemiks on praegu suurte kassahittide edasilükkumine, mistõttu on kinokavad väga hõredad.

Oletame, et uuest nädalast lähevad kinod üle Eesti 50 protsendise külastajate piiranguga lahti. Mida see Apollo jaoks tähendab? Kas see tasub end ära?

Esiteks me seda veel ei tea, see tähendab kindlasti uusi otsuseid. Me oleme piisavalt pika ja närvesööva aja juba üle elanud, kus me oleme korra kinni ja korra lahti olnud, seega praegu on ennatlik vastata. Pigem ootaks järgmised otsused ära.

Aga kui konkreetsemalt vastata, siis ma arvan, et me ikkagi kohe üle-eestiliselt ei avaneks.

Mis aja jooksul te suudaksite kõik kinod avada, kui üldse?

Tehniliseks avanemiseks ei lähe kaua aega, aga me tahame ikkagi veenduda, et meil on filme, millega inimesi kinno meelitada. Ilma mõistliku äri- ja majandustegevuseta avatud olla pole eriti tark otsus.

Tartus ja Pärnus on kinod 50 protsendise täituvusega lahti olnud, aga kas see 50 protsenti tuleb ka päriselt täis?

Ega ta päris ei tule, nädala sees eriti. Nädalavahetused on aga olnud üllatavalt külastajarohked, eriti arvestades seda aspekti, et ühelt poolt on piirangud, teiselt poolt on inimesed ettevaatlikud ja kolmas eriti oluline punkt on heade filmide saadavus. Uusi värskeid filme pole viimasel ajal eriti peale tulnud, seega ka põhjust, miks kinno tulla, pole eriti olnud.

Kuidas on inimeste kinoskäimise harjumus muutunud? Kas see üldse taastub?

Ma arvan, et seda on väga vara analüüsida või hinnata, sest periood pole nii pikk olnud. Loomulikult ajal, mil kinod on suletud olnud, on inimesed pöördunud teiste filmielamuste ja meelelahutusvormide poole. Kas see ka nii jääb, ei oska veel öelda.

Me ise arvame küll, et kinokülastus ja -elamus on selline võimas meelelahutusvorm, et kui olukord stabiliseerub, siis on meie kinod jälle ühelt poolt uusi häid filme ja teisalt ka külastajaid täis.

Kui nüüd lubatakse Tallinnas ja Ida-Virumaal kinod lahti teha, kui palju filme siis korraga välja tulemas on? Kas neid on paisu taga palju ootel?

Neid on paisu taga ootel palju, aga kartus on see, et nad pole kohe välja tulemas. On küll ridamisi häid kodumaiseid filme, aga suurem osa on ikkagi suurte Hollywoodi stuudiote toodang ja nende otsuste tegemisel on Eesti väga väike turg. Need filmid ootavad seda aega, mil suurem osa maailmast avaneb. Karta on, et lähinädalate ja -kuudel meid suured võimsad filmid veel ei rõõmusta.

Millega te järgmisel nädalal saaksite kinopublikut üllatada?

Järgmisel nädalal on tulemas paar uut märulit ja draamat, aga mitte midagi sellist, mille nimed kohe midagi ütleksid.

Aga Eesti filme?

Eesti filme ei ole tulemas.

Kuressaare kino te panite aga kinni. Mis põhjustel?

Aus vastus on see, et talvevaheaeg sai läbi ning drastiliselt külastus kukkus. Aega jäi vähemaks ja lapsed läksid kooli tagasi. Nagu ma juba ütlesin, siis filmiprogramm oli tagasihoidlik ja uusi filme ei olnud. Kuressaare kino on selline väike kinoüksus, seega polnud lihtsalt majanduslikult mõttekas seda lahti hoida ja inimesi tööl hoida nii väheste külastajate pärast.

Kui nüüd Tallinnas ja Ida-Virumaal nüüd kinod lahti lähevad, kas sellest piisab, et kõiki kinosid elus hoida või tuleb hakata Tallinnas mõtlema mõne kino sulgemisele?

Me oleme kõikvõimalikke variante läbi mõelnud ja veelkord, lõplikud otsused sõltuvad sellest, mida valitsuse tasemel otsustatakse. See oleks väga tore, kui me saaksime avaneda ja inimesed tahaksid meie juurde tagasi tulla, aga me ootame ka paremat filmiprogrammi.

Kui kaua te vastu peaksite sellises olukorras?

Kui keegi teaks... Püüame.

Kui nüüd hoopis piiranguid laiendatakse ja suletakse ka Tartu- ja Pärnumaa kinod. Mis siis saab?

Siis me oleme üle-eestiliselt suletud ja tagasi olukorras, kus me olime eelmise aasta kevadel.

Millised ootused teil on valitsusele? Milliseid meetmeid oleks vaja, et elus püsida?

Ilmselgelt meil on ootused selle majandusharu toetusele, milles me oleme ja kus me oleme võrreldes teiste meelelahutusvormide ja turismisektoriga päris tõsiselt pihta saanud.

Kui suuri toetuseid oleks vaja?

Ma ei oska seda numbriliselt öelda, aga naaberriikide näitel, kus kinoäri on saanud riigilt rohkemat tuge, siis ma arvan, et tänased toetused, mis on olnud või millest on räägitud, ei pruugi olla piisavad.