Artise kino juht: valitsus võiks julgustada inimesi kinos ja teatris käima

Artise kino juht Rein Palosaar ütles ERR-ile, et eelmise aasta lõpus langesid nende vaatajanumbrid drastiliselt ning ta ei usu, et need ka aasta algul kiirelt taastuvad.

Rein Palosaar rõhutas, et isegi kui tuleb valitsuse poolt otsus, et Harjumaal võivad kinod uuesti uksed avada, siis pole sugugi kindel, et leidub ka kinokülastajaid. "Aasta lõpp näitas, et olime küll avatud, aga külastatavuse arv langes drastiliselt."

"Ootaks valitsuselt, et kui tehakse kinode ja teatrite avamise otsus, siis julgustataks inimesi ka seal käima, sest tegelikult inimesed vajavad ka sellisel ajal midagi, mis nende hinge kosutaks," tõdes ta ja rõhutas, et kultuur on üks abivahend, millega stressitaset alla viia. "Ma igal juhul pooldan, et kultuuriasutused oleksid lahti."

"Suvel oli meil üsna raske, nägime, et inimesed võtavad tükk aega hoogu, et uuesti tee kinno leida," nentis Palosaar ja tõi välja, et teatritel läks veidi paremini. "Oli kuulda, et kui teatrid hakkasid pileteid müüma, siis menutükid olid kohe välja müüdud, kinol paraku nii ei läinud."

Ta tõi välja, et Artisel oli tänavu suvel rohkem filme kui kunagi varem. "Kevadest oli väikelevitajatel jäänud kätte suur hulk väljavalitud linateoseid, mis kõik ootasid ekraanile pääsemist, aga vaatamata päris korralikule filmivalikule oli külastatavus eelmistest suvedest 60-70 protsenti nõrgem," mainis Artise juht.

Aasta alguses on Artisel aga juba mitmed projektid ootel. "Üks asi, mis on kohe pärast kinode taasavamist tulemas, on Prantsusmaa ja Eesti diplomaatiliste suhete loomise 100. aastapäeva tähistamine koostöös Prantsuse Instituudiga," mainis ta ja rõhutas, et samuti ootavad oma järge Federico Fellini filmipäevad, mis toimuvad veebruari lõpus või märtsi alguses.