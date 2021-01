Apollo kino tegevjuht Kadri Ärm rõhutas, et 1. veebruarist ei ava nad kindlasti veel ühtegi hetkel suletud kino. "Analüüsime alles tekkinud võimalust ja olukorda, kinode külastatavus sõltub teatavasti kinokava filmivalikust ja kuna viimasel ajal ei ole linastunud uusi publikut meelitavaid filme, siis ei pruugi äri lähiajal taastuda," ütles ta ja mainis, et kinod vajavad mehitamist, saalid peale suletud olekut puhastamist, projektsioon valmistumist ja kinoprogramm tegemist.

Lisaks Harjumaa ja Ida-Virumaa kinodele olid suletud ka Apollo kinod Kuressaare Auriga keskuses ja Tartus Eedeni keskuses, mis jäävad Ärmi sõnul samuti esialgu suletuks.

Täpset kuupäeva, millal Apollo kinod võiksid uksed avada, ta öelda ei oska. "Kino on mõistlik täismahus opereerida siis, kui kinokülastajal on põhjust kinno tulla ehk kinokavas on uusi ja huvitavaid filme, mida inimesed vaatama tulla soovivad," nentis ta ja mainis, et uute filmide saadavus sõltub aga omakorda filmilevitajatest ja stuudiote otsustest.

"Loodame siiski, et selline olukord ei kesta kaua ja et saame uute otsuste valguses üheskoos ja kõigi osapoolte koostöös juba varsti pakkuda uusi võimsaid filmielamusi," sõnas Ärm.

Artise kino ootab täpsemaid juhtnööre

Artise kino juht Rein Palosaar ütles, et nemad ootavad hetkel veel valitsuseslt täpsemaid juhtnööre, kuid esmaspäevast nad veel uksi ei ava. "Võimalik, et teeme uksed lahti teisipäevast, aga täpsemad otsused tulevad nädalavahetusel."

Täpsem programm, mida Artise ekraanil lähiajal näha saab, selgub samuti lähiajal, kuid üks suurem koostööprojekt on Palosaare sõnul juba mõnda aega ootel. "Koos Prantsuse Instituudiga on meil ette valmistatud üks Prantsuse filmide nädalalõpp, millega tähistame Prantsusmaa ja Eesti diplomaatiliste suhete loomise sajandat aastapäeva," ütles ta ja lisas, et selle sündmuse tähistamiseks on juba praegu Artise kino kohvikusse üles pandud Andre Perlsteini fotonäitus "Prantsuse kinolegendid", mis jääb avatuks umbes kuuks ajaks peale kino taasavamist.

Sõpruse kino, Coca-Cola Plaza ja Cinamon avavad uksed uuel nädalal

Sõpruse kino tegevjuht Ivar Murd rõhutas, et nemad avavad juba 1. veebruarist. "Vahepeal remontisime saalis valgust ning avame kino Gaspar Noe suurepärase teosega "Igavene valgus", mille kinolevi detsembris kahjuks pooleli jäi," mainis ta ja tõi välja, et samuti saab avapäeval näha Andrei Kontšalovski filmi "Kallid seltsimehed!".

Levifilmide kõrval jätkab Sõprus ka erilinastusega, veebruaris toovad nad ekraanile armastusfilmide eriprogrammi. "Armukuu raames jõuab ekraanile näiteks Terrence Malicku "Badlands", kus peaosa lisaks Sissy Spacekile ja Martin Sheenile ka Malicku suurepärane silm."

Forum Cinemas plaanib Coca-Cola Plaza kino avada teisipäeval, 2. veebruaril. Forum Cinemas Baltic tegevjuht Kristjan Kongo kinnitas, et pärast valitsuse teadet, et ka Tallinnas võib kultuuriasutused avada, alustasid nad kohe ettevalmistustöödega. Samas nentis Kongo, et pole kindel, kui palju saale nad esimese ringiga tööle panevad.

"Loomulikult sõltub saalide arv ka sellest, kui suur on vaatajate huvi ja nõudlus, kuna meie eesmärk on hoida võimalikult kõrget hajutatust saalides, siis arvatavasti otsustame jooksvalt, piletimüügi tulemustest lähtuvalt," tõdes ta.