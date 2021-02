Apollo avab Tallinnas esimesed kinod, Saaremaa ja Jõhvi kinod jäävad veel suletuks

Apollo kino tegevjuht Kadri Ärm kinnitas, et seni olid neil avatud Tartu Lõunakeskuse ja Pärnu Apollo kino, mis jäävad ka edaspidi avatuks. "Kolmapäevast avaneb Ülemiste Apollo, reedest ehk 05. veebruarist Solarise ja Narva Astri Apollo," selgitas ta.

"Mustamäe Apollo kinos toimuvad hetkel veel küllaltki mastaapsed ümberehitused, kuid plaan on nendega veebruari keskpaigaks ühele poole saada ja siis kohe ka Mustamäe kino uksed külastajatele avada," mainis Ärm ja lisas, et hetkel on suletud veel Apollo kinod Tartus Eedeni keskuses, Jõhvis Pargi keskuses ja Saaremaal Auriga keskuses. "Nende avamiskuupäevade üle arutlused ja arvestused alles käivad."

Samuti tõi Apollo kino tegevjuht välja, et enamik kinod ei avata mitte täismahus, vaid tööle jäävad vaid valitud kinosaalid. "See on kinoti erinev, püüame igal pool pakkuda optimaalset lahendust nii, et filmid oleks kinokavas piisavalt esindatud ja seansiajad külastajatele sobivaimad," nentis ta ja tõi välja, et seitsme saaliga Solarises jäävad esialgu paar saali kinni. "Jälgime külastatavust ja teeme jooksvalt vajalikke muudatusi."