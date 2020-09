Pildid: algasid Rainer Sarneti filmi "Vaino Vahingu päevaraamat" võtted

Film on vastuolulisest kirjanikust ja psühhiaatrist Vaino Vahingust, kes pidas aastatel 1968-1984 päevaraamatut, kus on kirjas reaalsed sündmused ja isikud Vahingu enda subjektiivses interpretatsioonis. Päevikus kajastatakse Tartu kultuurielu, armuseiklusi ja isiklikke vaimseid otsinguid. Kunsti ja elu vahel Vahing selget piiri ei tõmmanud. Ta provotseeris inimesi, viies nad piirsitusatsioonini, et nad kaotaks maski, kontrolli enda üle. Päevaraamatu läbivaks teemaks on elu ohverdamine kunsti nimel. Elu, kus põleb ära olme, igapäev, hea ja kuri, jääb vaid puhas kunst.

Rainer Sarnet sõnas, et Vahingu päevikust vaatab vastu kannatava kunstniku portree, kuid sama palju kannatasid inimesed, kes elasid temaga koos. "Vahingu võib teha kangelase või mõista tema üle kohut, mõlemad võimalused on olemas," tõdes ta ja lisas, et Vahingu traagika ja ka suurus seisnes selles, et ta võttis kunsti surmtõsiselt. "Kunstile tõi ta ohvriks oma armastuse, suhted, lõpuks elu."

Filmi stsenarist ja režissöör on Rainer Sarnet, kunstnik Laura Pählapuu, operaatorid Erik Põllumaa, Mart Taniel ja Marianne Kõrver. Produtsent on Marianne Kõrver, tootja Klaasmeri, kaastootja Homeless Bob Production.

Stseene Vahingu päevaraamatust esitavad Tiina Tauraite, Mari Abel, Juhan Ulfsak, Taavi Eelmaa, Erki Laur ja Liina Vahtrik.