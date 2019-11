Rainer Sarneti uus film valiti Les Arcsi kaastootmisturule

"Minu jaoks on Les Arcs üks Euroopa huvitavamaid kaastootmisturge, mille taset hinnatakse müügiagentide ja levifirmade poolt väga kõrgeks. Sinna valitud projektid saavad palju tähelepanu ja suur osa seal esitletud filmidest jõuab hiljem ka oluliste festivalide programmidesse. Sarneti uus film on tehniliselt ja logistiliselt keerukas, mis viib eelarve lakke ja sunnib mõtlema kaastootmispartnerite osas suuremate riikide toetusele - minu peamine fookus Les Arcs'is on leida Prantsuse kaastootja," selgitas filmi produtsent Katrin Kissa.

"Nähtamatu võitlus" on Rainer Sarneti järgmine film pärast ohtrate auhindadega pärjatud "Novembrit". Tegu on kung-fu komöödiaga, mida stsenarist-režissöör ise kirjeldab kui oodi lihtsale inimesele. Filmi tegevus leiab aset 1973. aastal õigeusu kloostris, selle keskseks teemaks on taevase ja maise kooseksisteerimine. Loo peategelane on automehhaanik, kellest saab munk.

Kui "Novembris" ühendas Sarnet kristliku mütoloogia paganlikuga, siis uues filmis astub Sarnet sammu edasi, pannes omavahel kokku kloostri ja kung-fu, huumori ja pühalikkuse, müstitsismi ja popkultuuri, Black Sabbathi ja mungalaulu.

"Nähtamatu võitluse" esimene võtteperiood on planeeritud 2020. aasta teise poolde, võtted toimuvad Eestis ja Serbias, samuti käivad läbirääkimised võimalike koostööpartneritega võteteks Taiwanis. Filmi põhimeeskonda kuuluvad "Novembri" tegijad - operaator Mart Taniel, kunstnik Jaagup Roomet, kostüümikunstnik Jaanus Vahtra ja grimmikunstnik Anu Konze.