Aro Velmet Samanta Schweblini teosest "Kentukid": seda võib nimetada ka maagiliseks realismiks

Vikerkaare toimetaja Aro Velmet rõhutas, et Schweblini teos näitab, kuidas tehnoloogial ei ole alati üheselt mõistetavalt head ja halba tagajärge, vaid sellega saab teha erinevaid asju. Ulmeromaani asemel võib teost tema arvates nimetada ka maagiliseks realismiks.

"Nagu kõigi heade ulmeromaanide puhul on seegi lugu, mis räägib tänapäevast," rõhutas Velmet ja lisas, et "Kentukid" räägib Furby-laadsest tootest, millel on ühendus tundmatu inimese arvutiga teisel pool maailma.

"See suhtestub tugevalt praeguse ajaga, sest meil on kõigil taskus üksjagu palju masinaid, millel on silmad kuskil mujal maailmas," tõdes ta, kinnitades, et samal ajal pole tegu ikkagi düstoopiaga. "Pigem on see realistlik."