Eesti keeles ilmus Samanta Schweblini jutukogu "Linnuõgija"

"Ühtaegu heidutav ja vastupandamatult kütkestav jutukogu rahvusvahelise menuautori Samanta Shweblini sulest. Need kakskümmend lugu uuristavad end sinu alateadvusse ning jäävad sinna pikemaks – Schweblini keel ja mõtted jäävad kummitama, ta lummab ja haarab. Siit õhkub seda pikkade unetute ööde kummastust, mil iga sügavam vari ja tumedam mügar pimeduses näib üüratult tähenduslik, sunnib südame kiiremini põksuma ning piir tõelise ja ebareaalse vahel hägustub pea olematuks," seisab raamatu tutvustuses.

Samanta Schweblin (snd 1978) on üks tänapäeva Ladina-Ameerika tunnustatumaid kirjanikke. Tema sulest on ilmunud kolm jutukogu, mis on pälvinud ohtralt auhindu ja neid on tõlgitud enam kui kahekümnesse keelde. Eesti keeles on varem ilmunud lühiromaan "Nähtamatu niit" (2020) ning romaan "Kentukis" (2018).