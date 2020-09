Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajapreemia laureaat on Kajar Pruul

Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna laureaat 2020. aastal on Kajar Pruul.

Žürii koosseisus Riina Kasser (esimees), Kai Aareleid, Sirje Ratso ja Triinu Tamm valis 2020. aasta Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajapreemia laureaadiks Kajar Pruuli.



Kajar Pruul (sündinud 1959) lõpetas 1982. aastal Tartu ülikooli eesti filoloogia eriala ja töötas ajakirjas Vikerkaar toimetajana alates selle asutamisest 1986. aastal. Lisaks igapäevasele toimetamistööle Vikerkaares on Kajar Pruul aidanud viimase kolme kümnendi jooksul raamatuks viimistleda terve hulga olulisi algupäraseid teoseid, samuti on ta toimetanud mitmeid nõudlikke tõlketekste. Pikaajaline toimetajakogemus, eruditsioon ning täpne eesti keele taju on teinud Kajar Pruulist usaldusväärse kriitiku ja inspireeriva kaasamõtleja nii autoritele kui ka tõlkijatele.

Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna eesmärk on juhtida tähelepanu toimetaja olulisele panusele ilukirjandusliku või filosoofilise teksti keelelisel ja sisulisel õnnestumisel ning tõsta esile teenekaid toimetajaid. Auhind antakse pikaajalise, viljaka ja tähelepanuväärse toimetamistöö eest. Esimese Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna pälvis 2015. aastal Maiga Varik, 2016. aastal oli laureaat Triin Kaalep, 2017. aastal Anu Saluäär, 2018. aastal Linda Targo ja 2019. aastal Asta Põldmäe.



Auhind antakse üle 30. septembril 2020 rahvusvahelise tõlkijate päeva pidulikul tähistamisel Tartu ülikooli kunstimuuseumis.