Tintura ja Arno Tamm panid Siberi eestlaste laulud plaadile

Tintura teeb elektroonilist pärimusmuusikat, milles on mõjutusi hiphopist, maailmamuusikast, džässist ja rahvapillidest. Arno Tammega koos tehtud ühisalbumil "Kaugel üksi võõra rahva hulgas" kõlavad Siberisse saadetud ja välja rännanud eestlaste rahvalaulud, kus Eesti eri piirkondadest pärit murdetekstid on põimunud kohuliku laulustiiliga. 1990. ja 2000. aastatel Siberis kogutud arhiivmaterjale on kasutanud mitmed eesti muusikud ja bändid, kuid terviklikku Siberi eestlaste lauludele pühendatud albumit pole Eestis varem välja antud.

"Tegemist on 90. aastatel kogutud materjaliga Siberi Eesti küladest, eeskätt Anu Korb ja Astrid Tuisk käisid sealt kogumas, ja meie mõtlesimegi, et võiksime ka inimestele fotosid näidata ja valida kogumispäevikutest välja mälestuskilde," rääkis Tintura solist Karoliina Kreintaal.

"Nad võtsid kõik oma pärimuse ja oma vanavanemate laulud-lood kaasa, aga 150–200 aasta jooksul arusaadavalt täiesti teises keele- ja kultuurikeskkonnas see kõik muutus ja need, mis 1990–2000. aastate alguses rahvaluulekogujad sealt leidsid, on täiesti midagi muud," märkis muusik Arno Tamm.

"Tekst on arusaadavalt mingis murdes, aga laulustiil on midagi täiesti mitte eesti rahvalaululikku. Midagi slaavilikku, näiteks mitmehäälsus, mida Eesti rahvalaulus üldse ei kohta," lisas Tamm.