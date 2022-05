Tintura avaldas uue singli "Sind ei jäta järele"

Ansambel kirjeldab, et singli "Sind ei jäta järele" moodustavad erinevad kihistused - selles kohtuvad Muhult pärit tantsulaul "Kui tunned lained tumedad", mida 1975. aastal laulis Viira külast pärit Raissa Noot, ning fragment ansambli Mahavok loost "Tulemata jäänud" (salvestis 1983. a Tartu levimuusika päevadelt), mille autor on Heini Vaikmaa.

"Selle pala loomist alustasime me juba 2021. aasta kevadel, kui hakkasime algsele Mahavoki sämplist ehitatud luubile lisama enda poolt mängitud kihte," tutvustas loo sünni tagamaad bändi liige Lauri Täht.

"Minu jaoks oli sel lool algusest peale hästi selge esteetiline suund," lisas teine ansambli liige Arno Tamm. "Üldiselt veidi ambientsem ja staatilisem kõlapilt, mis istub Massive Attack'i stiilis rütmipõhja peal. Mind haaras äratundmine, et olen juba teismeeast alates tahtnud ise üht sellist lugu teha," lisas ta.

Ansambli sõnul annab tumedamates toonides muusika ja pühalikku tõotust sisaldav tekst ("Ennem tuhat korda surra, hauda minna armuga, aga truudust ma ei murra, sind ei iial unusta.") võimaluse mitmeteks tõlgendusteks.

"Esmapilgul tundub, ja ilmselt on see nii ka mõeldud, et selle loo tekst on väga isiklik vankumatu armastuse kinnitus," selgitas ansambli solist Karoliina Kreintaal. "Kuid alates selle aasta 24. veebruarist, mil Vene väed alustasid sõda Ukraina riigi ja rahva vastu, on kogu maailm ning iga sõna ja teo kontekst muutunud." Seetõttu on ka muidu rõõmsates toonides tantsuline rahvalaul saanud oluliselt morbiidsema ja staatilisema meloodia.

"Me tahame selle looga välja saata sõnumi, et seni kui sõda Ukrainas kestab ja Vene väed okupeerivad Ukraina riigi territooriumi, ei tohi me neid unustada. Meie ülesanne on jätkuvalt neid toetada kõikide meie käes olevate vahenditega," rääkis Arno Tamm.

Ansambel Tintura on küla ja linna muusikakultuure ühendav kollektiiv, kus vinüülplaatidelt pärit sämplid kohtuvad rahvalaulude ja traditsiooniliste pillilugudega. Ansambli viimane ilmunud album oli 2019. aastal Siberi eestlaste lauludele pühendunud "Kaugel üksi võõra rahva hulgas". Tinturasse kuuluvad: Karoliina Kreintaal, Lauri Täht, Taavet Niller ja Arno Tamm.

Kuula Tintura uut lugu "Sind ei jäta järele" siit: