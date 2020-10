Circus Saboki lavastus näitab, kui hea on toetada ja olla toetatud

Saana Leppänen ja Kert Ridaste on uue põlve tsirkuseartistid, kes oma uues lavastuses "Ära jäta mind rippuma" jutustavad loo sõprusest. Lavastust saadab elava muusikaga Thibaud Rancoeur.

"Meie lugu räägib sõprusest, usaldusest ja riskist, mida tsirkus nõuab, et kui palju tööd usaldust ja koostööd on tarvis, et teha ühte trikki ja midagi ellu äratada," selgitas Ridaste "Aktuaalsele kaamerale".

"Me toetame üksteist terve etenduse aja ja näitame publikule, et on hea toetada ja olla toetatud ning see võib peegelduda ühiskonnast tagasi," sõnas Leppänen.

"Eriti praegu, kui käib see hiigelpandeemia. Sel ajal on OK kaitsta nii ennast kui ka teisi, näiteks jagades üksteisega armastust ja häid tundeid. See viib ka ühiskonda edasi," lisas Leppänen.

Kaasaegne tsirkus on Ridaste sõnul aja jooksul kõvasti muutunud. "Me kasutame tsirkusetrikki kui vormi, millega me kunsti teeme. Aga vanasti oli see numbripõhine, esitati numbrit või trikki, ja lavameister tuli ja näitas seda publikule. Tänapäeval on see rohkem lugu – keskendutakse rohkem terviku loomisele."

Etendused toimuvad oktoobris Tallinnas, Sõltumatu Tantsu Laval ning seejärel Narvas, Jõhvis, Paides ja Viljandis.