Kaasaegse tsirkuse lavastus jutustab loo suhtesõltuvusest

Lavastus "Jõehobu" on inspireeritud Soome kirjaniku Tommy Hellsteni raamatust "Jõehobu elutoas", mis räägib sellest, kuidas elada oma elu koos halvima versiooniga iseendast.

Koguperelavastuses saab näha kõrgetasemelist paarisakrobaatikat, närvikõdi tekitavaid trikke vertikaalsel köiel, tasakaalupüüdlusi torul ja palju muud. Originaalse õhuakrobaatika muudab elavaks videopilt, kirev muusika ja valgusmäng. Akrobaatilised trikid ja tants jutustavad etendajate isikliku loo suhtesõltuvusest ning emotsionaalsest teekonnast uue ja tervema minapildini.

Tsirkus Sabok loodi 2018. aastal Kert Ridaste ja Saana Leppäneni poolt. Mõlema akrobaadi teekond on enam kui kahe aastakümne pikkune. Nad on aastate jooksul teinud koostööd maailmakuulsate kollektiividega nagu Circus Cirkör, Circus Nikolajeff, Circus I love you jt.

2019. aastal sündis nende debüütetendus "Ära jäta mind riplema", millega tuuritati edukalt üle Eesti ja Euroopa. Lisaks esinesid nad Prantsusmaal Auchis maailma suurima kaasaegse tsirkuse festivalil Circa.

Tsirkus Saboki eesmärk on arendada kaasaegset tsirkust Baltikumis ning aidata kaasa selle edasisele arengule põhjamaades.

"Jõehobu" etendub 10. septembril Paide muusika- ja teatrimajas.