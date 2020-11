Paide teatri ja Musta Kasti koostöölavastus paneb draamanäitlejad ooperit laulma

Paide teatri ja Tartu teatri Must Kast koostöös jõuab täna lavale Georges Bizet' ainetel loodud muusikaline draamalavastus "Carmen", mille lavastas Peeter Volkonski. "Carmen" pakub klaassikalist laulu mitte õppinud draamanäitlejatele uusi väljakutseid, tublisti on panustatud aga lavastuse omapärasele visuaalile ja õhustikule.

"Carmen" läheb tagasi juurte juurde. Lavastaja ja tõlkija Peeter Volkonski on Bizet' ooperiga võrreldes süžee lähendanud prantsuse kirjaniku Merimee samanimelisele novellile.

"Ta on justkui selgem. Ooperis mõned väga olulised asjad on välja jäänud ja üleüldse me kasutame ka dialooge oma lavastuses, mis on muuseas, originaalis ongi Bizet' dialoogid, mitte retsitatiivid, mis on hiljem juurde lisatud ühe teise helilooja poolt," rääkis lavastaja Peeter Volkonski "Aktuaalsele kaamerale".

Kunstniku töö tegi Iir Hermeliin ning liikumisjuht on Jaanika Tammaru. Muusika seaded tegi aga Kaarel Kuusk, luues traagilise lõpuga loole helge õhustiku.

Draamanäitlejate esituses kõlavad kõik "Carmeni" tuntud aariad, mõni isegi räpilikus võtmes. Nagu lavastaja Volkonski rõhutab, polnud eesmärk nootide täiuslik puhtus.

"Et kas see on võimalik? Et mis sest välja tuleb, kui draamanäitlejad võtavad ette ooperi? Kui nad täies usus laulavad mõtlemata sellele, kas ma laulan nüüd pihta või mööda, vaid nad lihtsalt laulavad ja usuvad seda, mida nad laulavad, siis nii ongi," sõnas Volkonski.

Draamanäitlejatele on Paides lavastatud "Carmen" tõeline väljakutse.

"Esiteks kõik ooperilaulud ja siis veel tuli sinna see tsirkuse mõte juurde. Nii et tuli hästi palju erinevaid trikke ka ära õppida. See on olnud selline hoomamatu kohati ja hirmus, aga väga põnev ja sütitav protsess," ütles Carmeni osatäitja Laura Nils.

"Ma pigem võrdleksin sellise kabareeliku sõuga, mis kasutab klassikat, lisab klassikale modernset vürtsi ja siis paneb sinna hulka veel paraja annuse sellist mõnusat huumorit," lisas Remendado osatäitja Johannes Richard Sepping.

Paide teatri ja Musta Kasti koostöölavastust "Carmen" mängitakse tänavu Paides, Tallinnas, Tartus ja Pärnus.