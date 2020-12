Peeter Volkonski: "Carmenit" ei tasuks tulla vaatama ootusega, et näha saab ooperit

Peeter Volkonski sõnul on "Carmen" kaudselt isegi etnograafiline või antropoloogiline materjal. "Merimeel käib sinna juurde veel ülevaade mustlaskeelest ja nende kommetest," tõdes ta ja lisas, et "Carmeni" mängimiseks ei pea näitleja oskama laulda. "See ei ole kohustuslik, aga võib."

"Ühes suures teatris ma ei kujutaks seda värki, millega me hakkama saime, isegi ette," tõdes ta ja kinnitas, et Paide teatri ja Musta Kasti noored olid valmis seda tegema. "On üks kaval nipp, et kui sa annad inimestele ülesanded, mille kohta nad ei tea, et seda seda peab oskama, siis nad lihtsalt teevad selle lõdvalt ära."

"Tööprotsess oli kohutavalt huvitav, sest keegi ei kujutanud ette, kuhu me lõpuks välja jõuame," sõnas Volkonski ja selgitas, et tema lavastatud "Carmenit" ei tasuks tulla vaatama ootusega, et näha saab ooperit. "Meil ei ole ka kavalehel kirjas, et tegemist on ooperiga."