Brüsselis tuleb ettekandele Age Veeroosi uus teos

Euroopa heliloojate ja laulukirjutajate ühendus korraldab publiku hääletuse põhjal ja žürii otsuselt valitud kavaga kontserti juba 17. korda. Veebikontserdil saab lisaks Age Veeroosi teose ettekandele näha ka minutipikkust tervitusklippi, heliloojad ise kontserdil kohal ei ole.

Žürii tööd juhtis Soome helilooja, barokktšellist ja laulja Olli Virtaperko, žüriisse kuulusid ka Hollandi ansambli mängija Fedor Teunisse'i ning veel viis nimekat muusikut ja muusikategelast eri riikidest. Kontserdi kavasse valitud kuus heliloojat on pärit Eestist, Horvaatiast, Austriast, Taanist, Sloveeniast ja Belgiast, nominentideks said veel autorid Ühendkuningriigist, Norrast, Saksamaalt, Rootsist ning Rumeeniast. Teosed kannab ette viiest löökpillimängijast koosnev Hollandi ansambel Slagwerk den Haag.

Age Veeroos selgitas, et "Ma olen suur kuu su silmapiiril" on tema koroona-aasta lugu. "Idee oli olemas küll juba aasta tagasi, kui asusin koostööd tegema löökpillisolisti Heigo Rosinaga," mainis ta ja lisas, et kõige esimene külaskäik Heigo stuudiosse oli juba nii inspireeriv, et igasugu kujundid hakkasid peas vasardama.

"Ka kuu teema oli mul üsna alguses olemas, see tulenes küllap talvisest taevalaotusest täiskuu ajal," tõdes ta ja mainis, et eriliselt köitis tema meeli superkuu, mis madalal horisondil paistab silmale tohutu suurena. "Minu teose esitab Brüsselis ansambli Slagwerk den Haag liige Joey Marijs, 12. jaanuaril salvestati kõik teosed kontserdi jaoks ning sellest kujuneb ainulaadne veebisündmus."