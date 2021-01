Age Veeroos jõudis uue teosega taas rahvusvahelisse kontserdikavasse

Ühendus on korraldanud taolisi, umbes 60-minutilisi uusteostega kontserte juba 16 aastat, kontserdipaik on olnud liikuv ja iga uut kavagi on alati esitanud erinev kammeransambel.

Aastast 2017 on ka Eesti heliloojate liit osalenud oma saadetud teostega hääletusel. Tänavu esitletute hulgast valis ECSA välja ning nomineeris rahvusvahelisele hääletusele Age Veeroosi löökpilliteose "Ma olen suur kuu su silmapiiril" /"I Am The Big Moon On Your Horizon" (2020). Žüriisse kuulus peale Hollandi ansambli mängija Fedor Teunisse'i veel viisteist muusikut ja muusikategelast mitmest riigist. Lõplik kava pandi kokku žürii valiku ja hääletuse ühise tulemusena.

Teosed kannab ette viiest löökpillimängijast koosnev Hollandi ansambel Slagwerk den Haag. Praeguseks on ka proovid juba lõppemas ning samaviisi virtuaalselt on suhelnud omavahel ka heliloojad ning esitajad.

Kuus heliloojat, kelle teosed valiti 2. veebruari kavasse, on (tähestiku järjekorras) Age Veeroos (Eesti), Davor Branimir Vincze (Horvaatia), Katharina Roth (Austria), Niels Lyhne Løkkegaard (Taani), Petra Strahovnik (Sloveenia) ja Thierre de Mey (Belgia). Kuue kavasse pääsenu hulgas on kolm naisheliloojat ja nimetatutest kolme (Løkkegaard, Strahovnik ja de Mey) teosed valis žürii otse.

Hääletusel olid nominentidena veel viis heliloojat: Josephine Stephenson (UK), Terje Viken (Norra), Sujin Lee (Saksamaa), Esaias Järnegard (Rootsi) ning Adrian Pop (Rumeenia). Üldsusele anti kogu kontserdi kava teada alles siis, kui valik oli tehtud ka hääletuse teel. Age Veeroos tegi ECSA-le reklaamina ka 4-minutilise video, mida monteeritakse ja näidatakse kontserdil enne tema teose ettekannet, pala enda pikkus on enam kui kümme minutit. Teos on Eestis juba kõlanud ja valmis 2020. aasta sees koostöös Heigo Rosinaga. Esiettekanne toimus 11. septembril Tartus Tubina saalis Tartu kammermuusika päevadel.

"See teos on minu koroona-aasta lugu," rääkis Veeroos, kuid lisas, et idee oli olemas küll juba varem, kui ta aasta tagasi asus koostööd tegema löökpillisolisti Heigo Rosinaga.

"Kõige esimene külaskäik Heigo stuudiosse oli juba nii inspireeriv, et igasugu kujundid hakkasid peas vasardama. Ka kuu teema oli mul üsna alguses olemas. See tulenes küllap talvisest taevalaotusest täiskuu ajal," kirjeldas ta.

"Eriliselt köitis mu meeli superkuu, mis madalal horisondil paistab silmale tohutu suurena. Sealt oli vaid väike samm "ma olen suur kuu…" kujundini, mis pidi mõjuma jõuliselt ja kõikehõlmavalt või ehk hirmutavalt oma otsekui vales suuruses," sõnas ta. "Aga samamoodi võib see olla liiga suurte "heade" tunnete, ka armastuse metafoor."

Veeroosi teose esitab Brüsselis ansambli Slagwerk den Haag liige Joey Marijs.

"Äsja arutasime temaga teist läbimängu, mille sain video näol. Koostöö on kujunenud inspireerivaks mõlemale poolele, mängija sõnul on ta nautinud väga prooviprotsessi ja aina põhjalikumat teosesse kaevumist."

Prooviperiood on kestnud mitu päeva. "Mina olen tänase tulemusega juba nii rahul, et jätsin loo meeleldi mängija hooleks, kes seda kuni kontserdi salvestamiseni veel sisse harjutas. Teisipäeval, 12. veebruaril salvestataksegi teosed kontserdi jaoks ning sellest kujuneb ainulaadne veebisündmus," rääkis Veeroos.

Age Veeroos oli hiljuti ka Ludwig van Beethoveni juubeliaasta uue klaverimuusika suurprojekti "250 piano pieces for Beethoven" üks osalisi. Tolles klaverimaratonis, mille algatas ja mida juhtis ka ise pianistina esinedes Susanne Kessel Bonnist, oli kavades heliloojaid 47 riigist. Festivali juhi soovil tegi sellel ainsana Eestist kaasa Age Veeroos oma Beethoveni-ainelise uue palaga "Imaginäre Sonate op. 53".

2021. aastal on Agel heliloomingu rindel mitmeid väljakutseid, nii neid, mis eelmise aasta keerukuses teostamata jäid, kui ka uusi. Aasta algul teeb ta koostööd rootsi flöödimängija Maria Jönssoniga, kellega koos kannab Tartus ette bassflöödi- ja elektroonikateose "Kulunud koraal". Sellele järgneb Balti muusika päevade ja Eesti muusika päevade tellimus, uus teos keelpillikvartetile, lisaks rahvusvahelise nüüdismuusika festivali Afekt plaanitud tellimused ning veel mõned varem algatatud projektid.

"Tuleb loota, et plaanid ei pea kauaks jääma inimkontaktide taastumist ootama ning saavad lõpuks ikka teoks," nentis Veeroos.