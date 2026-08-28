Age Veeroos pälvis koha Berliini mainekas kunstnike residentuuriprogrammis

DAAD-i Berliner Künstlerprogramm toetab eri kunstivaldkondade silmapaistvaid loojaid ning pakub neile võimalust töötada ja arendada oma loomingulisi projekte Berliinis. Programm ühendab rahvusvahelisi kunstnikke, soodustab loomingulisi kohtumisi ja koostööd ning toetab uute teoste ja projektide sündi.

Programmi saavad kandideerida juba oma loomingulise käekirja ja rahvusvahelise tunnustuse saavutanud silmapaistvad kunstnikud. Programm ei ole mõeldud alustavatele kunstnikele ega üliõpilastele.

Muusika ja helikunsti valdkonnas on kandideerima oodatud eelkõige heliloojad ja heliloojad-esitajad, kelle looming on omanäoline, uuenduslik ja kunstiliselt ambitsioonikas. Igal aastal antakse selles kategoorias välja neli stipendiumi.

2100 avalduse seast valis rahvusvaheline žürii programmi ka helilooja Age Veeroosi. Lisas Veeroosile valiti muusika ja helikunsti valdkonnas programmi Lamin Fofana (Sierra Leone, USA), Abdullah Miniawy (Egiptus, Prantsusmaa) ja Laura Ortman (USA).

Age Veeroos (snd 1973) on eesti helilooja ja Eesti Heliloojate Liidu liige alates 2003. aastast. Ta on õppinud kompositsiooni Tartu Heino Elleri muusikakoolis ning omandanud magistrikraadi cum laude Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias Helena Tulve ja Eino Tambergi juhendamisel. Veeroos on täiendanud end ka Karlsruhe muusikakõrgkoolis Wolfgang Rihmi juures.