Sisekaitseakadeemia ja TÜ ühishoone arhitektid: see oli algusest lõpuni meeldiv protsess

"See algas arhitektuurikonkursi töö, võidutööga. Seal oli meil juba konkreetne arusaam hoonest kui sellisest, kus elamis- ja majutusruumid ongi tänava tasapinnalt üles tõstetud ja kogu avalik ruum erinevate funktsioonidega – ujula ja lasketiir ning seminariruumid – on kõik tänava tasapinnas ja esimesel ja miinuskorrusel," rääkis arhitekt Mihkel Meriste.

Arhitekt Markus Kaasik selgitas, et sisekaitseakadeemia uue hoone kogu maastikuline lahendus tekitab olukorra, kus lasketiir – mis on kõige militaarsem objekt sellest – on hoopis peidetud maastiku sisse ja ujula ette – mis on avalik funktsiooniga – tekib lohk, oma aed ja privaatne ruum, mida on ka linnakodanikel võimalik uudistada."

Meriste ütles, et nad suutsid kogu meeskonnatöö viia läbi meeldiva protsessina. "See oli 3-aastane protsess ja oli algusest lõpuni meeldiv. See iga kord ei õnnestu, kuna pooli on hästi palju, aga meil õnnestus teha sellest meeldiv protsess, nii et kõigil pooltel oli tore ja kõik said öelda, et nad on võitjad."

Sisekaitseakadeemia ja Tartu ülikooli Narva kolledži ühise õppe- ja majutushoone loojad:

• arhitektuur: Markus Kaasik, Kerstin Kivila, Mihkel Meriste, Gert Guriev, Siim Tiisvelt, Pirko Võmma (3+1 arhitektid)

• sisearhitektuur: Kadi Karmann, Mari Põld, Ahti Grünberg, Tõnis Kalve (T43 Sisearhitektid)

• maastikuarhitektuur: Edgar Kaare, Priit Paalo, Laura Männamaa (TajuRuum)