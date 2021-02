Karel Käos lavastusest "Jooks": tööprotsess hakkas pihta jooksulistest improvisatsioonidest

Lavakunstikooli 30. lennu tudengeid juhendasid lavastuse "Jooks" juures Helen Reitsnik ja Tiina Mölder, kes on varem tuntud muuhulgas tantsutrupist Zuga ühendatud tantsijad. Kuigi ühelt poolt võib "Jooksu" nimetada tantsulavastuseks, nimetab Tiina Mölder seda ise nii liikumis- kui ka jooksulavastuseks.

Lavastaja Tiina Mölder ütles, et mõte lavastuseks tekkist sellest, kui tema jooksuaeg rongile hakkas iga päev paranema. "Ma väljusin toast järjest hiljem ja jõudsin järjest kiiremini rongi peale, sellest tekkiski mõte, et kuhu ma jooksen," ütles ta ja tõdes, et võib-olla teistel inimestel on ka niimoodi. "Lisaks jooks kui liikumiskeel on väga ilus."

"Jooks" on 30. lennu jaoks teine suurem lavaprojekt, 2020. aasta novembris esietendus Theatrumis ka Lembit Petersoni lavastatud "Tabamata ime". Praeguse projektiga alustasid nad aga tööd juba möödunud aasta kevadel. "Tööprotsess hakkas pihta põhimõtteliselt jooksulistest improvisatsioonidest, hakkasime saalis jooksma, vaatasime, kuhu see jooks meid välja viib," ütles näitleja Karel Käos.

Lavastuse koreograafia ja tekstid sündisid 30. lennu tudengite ühistööna, muusikalise kujunduse tegi Lauri-Dag Tüür, kunstnik oli Keili Retter.