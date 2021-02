EMTA black box'is esietendub lavakunstikooli 30. lennu uuslavastus "Jooks"

Tiina Mölder on 30. lennuga töötanud alates 2019. aasta sügisest, alguses kaks semestrit erialatundide raames ning 2020. aasta sügissemestril tantsutundides.

Lavastus põhineb tudengite mõtetel, kõik 30. lennu tudengid on igaüks kirja pannud oma mõtteid unistamisest ja jooksmisest, olukordi ning tähelepanekuid oma elust ja see on olnud lavastuse sünni algmaterjal.

"Jooks" lavastajad on Tiina Mölder ja Helen Reitsnik, kunstnik Keili Retter, muusikalise kujunduse autor Lauri-Dag Tüür, valguskujundus Oliver Kulpsoo, dramaturgiline tugi Elo Tuule Järv, koreograafia ja tekstid on ühisloome koos kõigi 30. lennu üliõpilastega.

Laval on EMTA lavakunstikooli 30. lennu tudengid Hardo Adamson, Maria Ehrenberg, Elo Tuule Järv, Maria Teresa Kalmet, Merlin Kivi, Jaan Tristan Kolberg, Karel Käos, Maria Liive, Alden Marcus Mayfield, Maarja Mõts, Jass Kalev Mäe, Hardi Möller, Tuuli Maarja Põldma, Mark Erik Savi.

Esietendus on 22. veebruaril, etendused 23., 25., 26., 27. veebruaril ja 11., 12., 13. märtsil 2021 kell 19.00. Etendused toimuvad Eesti muusika- ja teatriakadeemia black box'is.