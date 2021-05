Eesti Noorsooteatris esietendub lavakunstikooli noorte lavastajate lühilugude kassett

Eesti Noorsooteatri väikeses saalis esietendub 27. mail EMTA lavakunstikooli lavastajatudengite bakalaureuselavastus "Kõige all ja kohal on...".

EMTA lavakunstikooli 30. lennu noorte lavastajate bakalaureuselavastus "Kõige all ja kohal on..." sai lavaküpseks juba jaanuaris, kuid piirangute tõttu võis anda vaid kontrolletendusi õppejõududele ja kaastudengitele. Avaliku esietenduseni jõuab lavastus 27. mail kl 19 Eesti Noorsooteatri väikeses saalis.

Noored küsivad oma lühilavastustes, kuidas armastada, kui me armastame nii erinevalt? Neljast muinasjuttude põhjal sündinud lühiloost koosnev kassett noortele ja täiskasvanutele on valminud lavastaja-, dramaturgia- ja näitlejatudengite koostöös ning kunstnikena teevad kaasa Eesti kunstiakadeemia stsenograafiatudengid. Valguskunstnik on Targo Miilimaa Eesti Noorsooteatrist.

Muinasjutumaterjali tõlgendavad hinge kosutavalt ja mänguliselt esimest korda oma tööd laiema publiku ette toovad lavastajad Margaret Sarv, Kalju Karl Kivi, Erik Richard Salumäe ja Marta Aliide Jakovski.

Kursuse juhendaja Lembit Petersoni lähteülesandeks tudengitele oli muinasjutt kui teema. "Muinasjutud pakuvad suurepäraseid võimalusi fantaasia arendamiseks, improvisatsiooniks ja kujundlikuks mänguks," ütles Peterson. "Materjalide valikul oli peamiseks kriteeriumiks, et teemad peavad lavastajaid ja nendega koos loovaid dramaturge ja näitlejaid olulises puudutama."

Margaret Sarve lavastus "Koit ja Hämarik" põhineb ühel eesti tuntumal armastuslool, kus kujutatakse Koitu ja Hämarikku kui inimesi. "Mos-naine ja kakk" põhineb mansi rahva muinasjutul ja lavastajaks on Marta Aliide Jakovski. Lavastuse "Alice" lavastaja ja kunstnik Kalju Karl Kivi on võtnud lavastuse aluseks Lewis Carrolli ning tema muusa Alice Liddelli vahelise suhte, käsitledes reaalsuse ja fiktsiooni vahekorda. Kasseti neljas lavastus "Naljakas aastapäev ehk vaikimise mäng" on Erik Richard Salumäe lavastus, kus otsitakse vastust küsimusele, kuidas ületada uhkus, armastada ja armastust vastu võtta.

"Eesti Noorsooteater on õige koht noorte lavajõudude esimeseks ülesastumiseks ja nende värske loominguline jõud on meie jaoks oluline," ütles Eesti Noorsooteatri kunstiline juht Mirko Rajas. "Noorsooteatri koostöö EMTA lavakunstikooli teatritudengitega jätkub ka järgmisel hooajal lavastusega Juhan Liivi elust ja loomingust."