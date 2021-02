Lavakunstikooli magistrikursuse loovprojekt teeb kummarduse Valgevenele

Läbi töötatud kirjanduse, filmide, loengute ja artiklite põhjal sündinud lavakava saab näha veel 10. veebruari õhtul kell pool üheksa EMTA blackbox'is või 7. märtsil Tartus ERM-is. Piletitulu annetatakse Valgevene repsresseeritute toetuseks.

"Mul oli tahtmine toetada kuidagi Valgevenet ja ainsa võimalusena tundus, et mida me ikka saame teha, kui iseennast harida, sest harimatusest tulevad paljud asjad. Nagu alati tekib sügav aukartus ja väga soe tunne selle rahva vastu ja tõesti, neist on üle käidud, see rahvas jääb ette, kui tulla idast läände või läänest itta – üle nende maa on paljud asjd käinud," ütles Anu Lamp "Aktuaalsele kaamerale".

"Pigem paljukannatanud valgevenelane on see, keda on näha kirjanduses ja luules, aga samal ajal ka sarnaselt eestlasele kumab mingi irooniline naer iseenese üle selles kannatuses – mingi elurõõm, anekdoodilembus ja naer läbi pisarate," sõnas magistrant Kaija M. Kalvet.