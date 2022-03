Erik Richard Salumäe "Cervantooriumist": ta kindlasti ei ole ajastutükk

Lavastuse "Cervantoorium" pealkiri viitab hispaania kirjanikule Miguel de Cervantesele.

"Selle idee kujunemisel on olnud päris mitu etappi," sõnas lavastaja Erik Richard Salumäe ja tõdes, et idee võtta Cervantese looming lavastuse autoriks tuli tal mõttesse kirjanduse tunnis. Nii puutusid tudengid koolis kokku Cervantese teosega "Koerte kõnelus" ning Salumäel tekkis idee teost lavastama hakata.

Koos dramaturgiga arenes Salumäe mõte edasi ning lõpuks võtsid nad ette kõik Cervantese novellid. Nende hulka kuulus ka kirjaniku tuntud teos "Don Quijote". "Vaatasime sealseid tegelasi, sealseid situatsioone," mainis lavastaja.

"Otsustasime ise selle materjali kokku kirjutada ja tegime näitlejatega improvisatsioone," rääkis Salumäe ja lisas, et nende põhjal koostati kogu lavastuse tervik. "See on peaaegu täiesti terviklikult proovide käigus loodud."

Kuigi lavastuses on kokku 17 tegelast, mängivad neid ainult Maarja Johanna Mägi ja Grete Jürgenson. Jürgensoni sõnul on Salumäe lavastus olnud äärmiselt põnev väljakutse. "Näitlejana on see äärmiselt põnev lavastus, kus mängida," tõdes ta ja lisas, et lavastuse teebki eriliseks tõsiasi, et kaks näitlejat peavad mängima mitmeid tegelaskujusid.

"Me vahetame neid tegelasi stseeni sees poole repliigi pealt," ütles Jürgenson ja lisas, et näitlejana peab ta olema väga teadlik kõigest, mis laval toimub. Tegelastest kehastavad näitlejad nii Don Quijotet, nõidasid, varaste vennaskonda, kõnelevat koera ja mitmeid teisi.

"Ta kindlasti ei ole ajastutükk ja me ei ole ajaloolistes kostüümides," täpsustas Salumäe ja lisas, et ka lavakujundus ei püüa imiteerida Cervantese aega. Pigem leiab lavastaja, et tegemist on ajatu ruumiga, kus lugu aset leiab.

"Tahaks, et see kõnetaks võimalikult paljusid inimesi," tõdes Salumäe ja lisas, et tükk sobib vaatamiseks pea kõikidele vanusegruppidele.