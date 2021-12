Panso auhinna laureaat on EMTA lavakooli näitlejaüliõpilane Maarja Mõts

EMTA annab Voldemar Panso nimelise auhinna eeskujuks seadmist väärivale ja perspektiivikale EMTA lavakunstikooli üliõpilasele.

Kool asutas auhinna kultuuriministri käskkirjaga 1978. aastal Jaak Alliku ja Tallinna riikliku konservatooriumi lavakunstikateedri ettepanekul. Preemia antakse kätte lavakunstikooli asutaja ja pikaajalise juhataja, lavastaja ja näitleja Voldemar Panso sünniaastapäeval, 30. novembril. Sel aastal möödub Voldemar Panso sünnist 101 aastat. Auhinnaga kaasneb mälestusmedal, mille autor on kunstnik Margus Kadarik, ja kultuurkapitali rahaline preemia.

"Maarja Mõts on üliõpilane, kelle loomupärane näitlejaanne ei ärata kahtlusi – nagu oleks lavale sündinud, öeldakse. Andele lisandub erakordne töövõime: Maarja oskab oma annet avada ja arendada kõige eripalgelisemates ülesannetes," rääkis XXX lennu juhendaja Lembit Peterson.

"Tema lavalisi etteasteid ning seniseid rolle diplomilavastustes on alati olnud põnev jälgida. Ta on leidlik, erilise huumorimeelega, seejuures ka traagilise ja lüürilise elutunnetusega. Väga hea ja hinnatud lavapartner, kes hoolib väga nii oma kursusekaaslastest kui ka õpetajatest. Tema on üks neist, kelle kaasabil on XXX lennust saanud sõbralik, rõõmus ja eluterve kooslus."

Maarja Mõtsa ja lavakunstikooli XXX lendu saab peagi näha regilauludest ja suguvõsalugudest põimitud lavakavaga "Sink sale proo" Tartus ja Tallinnas. Jätkuvalt etenduvad ka XXX lennu diplomilavastused: kursusejuhendaja Lembit Petersoni lavastatud "Suveöö unenägu" Ugala teatris ja "Tabamata ime" Theatrumis ning 9. detsembril on viimast korda võimalus näha lavastust "JOOKS" EMTA kontserdi- ja teatrimaja black box'is.

Mirko Rajas Eesti Noorsooteatrist on XXX lennu näitlejaüliõpilastega loomas lavastust "Sihtisid pole sel sillal", mis põhineb Juhan Liivi elul ja loomingul ning esietendub 15. jaanuaril 2022.

XXX lennu lavastajatudengite täispikad debüütlavastused on samuti publiku ees: Tallinna Linnateatris Margaret Sarve "Abel Sánchez. Ühe kire lugu" ja Von Krahli Teatris Marta Aliide Jakovski "Fundamentalist". Järgmisel poolaastal on oodata veel kahe lavastajatudengi, Erik Richard Salumäe ja Kalju-Karl Kivi diplomilavastusi.