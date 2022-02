Theatrumis esietendub Lembit Petersoni lavastus "Iraani konverents"

"Näidendi lavale toomisel on oluline süveneda ja avada erinevaid maailmanägemise viise, religioone, kultuuritaustu, teadmisi ja kogemusi. Vaadelda, milliste väärtuste järgimisele oleme oma elu tegelikult rajanud ja millistele arvame endid oma elu rajanud olevat," sõnas lavastaja Lembit Peterson.

"Võrõpajevile on antud mingi täiesti eriline and heita valgust asjadele, mis saavad meid vabamaks teha, rohkem armastama õpetada. Talle on hästi omane püüe küsimustega põhjani minna. Ilma et võib-olla alati suudaks vastused anda, püüab ta küsimused sõnastada võimalikult täpselt, et saaksime kaasa mõelda. Läbi oma näidendite tegeleb ta elu kõige põhilisemate küsimustega ja kutsub neid lahendama. "Iraani konverents" on plahvatusohtlike teemade avamine läbi valu ja samas hea huumori abil," lisas ta.

"Võrõpajevi "Iraani konverents" on mõtteterav ja päevakajaline pilguheit diskussioonidesse, mis ümbritsevad Iraani probleemi. Teose autor esitleb meisterlikult Iraani mitmetahulist olemust ja toob välja kõhklused ja umbusalduse, mis iseloomustab Euroopa suhteid Iraaniga. Seda kõike läbi elava arutelu, mille sarnast vajaksime ka tegelikult nii poliitilisel kui ka ühiskondlikul tasemel," kommenteeris Tallinna Ülikooli kultuuride uuringu doktorant Sandra Peets.

Konverentsi formaadis lavastuses astuvad lavale Maria Peterson, Lembit Peterson, Kristjan Üksküla, Ott Aardam, Laura Peterson, Andri Luup, Anneli Tuulik, Helvin Kaljula, Tarmo Song ja Marius Peterson. Lavastus etendub Theatrumis esimesi kordi veebruaris ja märtsis.

"Iraani konverents" on kolmas Ivan Võrõpajevi näidend, mis Theatrumis lavastamisele tuleb, varem on publiku ette jõudnud "Joobunud" (2014) ja ""Delhi" tants" (2015). "Joobunud", mille eest Theatrum pälvis mitmeid preemiaid, sh Eesti riikliku kultuuripreemia, on mängukavas siiani.