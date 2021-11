Steven-Hristo Evestuse teatrisoovitused: "Muusikale", absurd, varivolikogu

Tallinna linnateatri lavastus "Muusikale"

Lavastaja Diana Leesalu

Steven-Hristo Evestuse sõnul on Tallinna linnateatri lavastus midagi teistsugust, mis pakub lisaks mõnusale vaatamisele ka muusikaelamust.

Tegemist on väljamõeldud looga, mis jutustab loo klaverikunstnik Arthur Rubinsteinist. Lavastus heidab pilgu muusiku teekonnale ja sellele, kuidas klaverimäng tema elus olulist rolli mängib.

Kuigi lavastuses mängivad mitmed tuntud linnateatri näitlejad, peitub Evestuse sõnul näidendi eduvõti muusikalistes helipalades. "Tasub minna vaatama ja tasub nautida seda õhtut," ütles Evestus. "Minu jaoks avas see hoopis uue tahu muusika kuulamises."

Esile tõstis Evestus ka noorte näitlejate tööd. "Näiteks Kristiin Räägel väärib välja toomist, kes teeb väga suurepärase ja veidi traagilise osa, ja kes saab ka võtmeks selle noore helilooja teekonnal."

Tallinna linnateater "Muusikale" Autor/allikas: Tallinna linnateater

Theatrum "Kuningas sureb"

Lavastaja Maria Peterson

Hetkel on Eesti teatrite mängukavas kaks Eugène Ionesco lavastust: Theatrumis "Kuningas sureb" ja Eesti noorsooteatris "Ninasarvik" (lavastaja Sander Pukk). "Eesti teatris on käes Ionesco aeg," ütles Steven-Hristo Evestus ja lisas, et see pakub talle head meelt.

Lavastus jutustab loo kuningast, kes on võimul olnud 400 aastat. Ühel päeval teatatakse kuningale, et ta sureb poolteise tunni pärast. "Hoopis iseasi on see, kuidas kuningas lepib suremisega," rääkis Evestus ja lisas, et kuigi me kõik teame, et sureme ühel hetkel, paneb see lavastus mõtlema, kas me surma ka mõistame.

Kuna tegemist on absurditeatriga, leidub Evestuse sõnul selles ka koomilisi hetki. "Tuleks nautida Ionescot Eesti laval, sest seda ei juhtu iga päev. Teistpidi need sõnumid, mis Ionesco näidenditest tänapäeva ulatuvad, need kõnetvad meid väga."

Kiidusõnu jagas teatrisõber ka noorsooteatri lavastusele "Ninasarvik". "Ninasarvikus saab küllalt nalja, neid kujundeid on päris palju," rääkis Evestus ja lisas, et etenduse lõpus võib vaatajat tabada üllatus.

Lavastus "Kuningas sureb". Autor/allikas: ERR

Paide teater "Varivolikogu"

"NO teatri lahkumisega on sellised aktsioonid, mis on rahvast puudutanud, kuidagi varjusurma langenud. Tänasel päeval aga Paide teater seisab selle eest, et aktsioonlavastused jälle elu sisse saaksid."

Paide teatri varivolikogu on üsna sarnane päris volikogule. "Erineb ilmselt selle poolest, et need 23 tegelast, kes varivolikogus on, ei ole valimistel oma hääli kogunud, vaid on valitud Paide teatri meeskonna poolt välja selleks, et nad järgmise 100 päeva jooksul ka viiksid läbi neid samu arutelusid, mida volikogu parasjagu läbi viib," rääkis Evestus Paide teatri aktsioonist. Veel lisas teatrisõber, et teatri varivolikogu kohtub alati päev enne päris volikogu istungit.

Evestuse sõnade kohasel on lavastuse eesmärk tekitada vahetu dialoog poliitilise eliidi ja tavalise kogukonna vahel.

Paide teatri varivolikogu esimene kohtumine jättis Steven-Hristo Evestusele niivõrd hea mulje, et edaspidi soovib Evestus külastada ka teisi varivolikogu istungeid.