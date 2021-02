Teenetemärgi saaja Jaak Prints: noortel talentidel peab olema ruumi areneda ja välja kujuneda

Lisaks lavakunstikooli juhatamisele on ta ka sügisel alustanud 31. lennu lavakunstikooli juhendaja. Seejuures peab ta väga oluliseks, et noortel talentidel oleks ruumi vabalt arendada ja välja kujuneda.

"Iseseivsas riigis on iga kodaniku iseseivus oluline ja eriti väikeses riigis. Ma arvan, et kõikide annete teostumine on hästi tähtis, et me kedagi ei kaotaks ja et me ei lämmataks neid andeid liigsete käskude-keeldude ja reeglitega. Usaldame inimesi, nende eripärasid ja iseseivust," sõnas Prints "Aktuaalsele kaamerale".