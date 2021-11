Marta Aliide Jakovski enda diplomilavastusest: see on lihtne ja eluline

"Teemad on filosoofilised, aga ma arvan, et seal kõige all on midagi väga ilusat ja suurt," rääkis Marta Aliide Jakovski enda diplomilavastusest ning lisas, et kirjelduse järgi võib lavastus tunduda keeruline, ent on tegelikult väga kergesti jälgitav. "Asjad, mida need inimesed tahavad, ma arvan, on väga lihtsad ja elulised."

"Fundamentalisti" pole varasemalt Eestis lavastatud. Jakovski sõnul on tekst puudutav.

Laval astuvad üles näitlejad Liisa Saaremäel ja Erki Laul. Marta Aliide Jakovski tõdes, et kuna peab ennast lavastajana veel algajaks, siis ei sujunud ka lavastusperiood põnevate seikadeta. Samas mainis lavastaja, et tegemist on suurepäraste näitlejatega, kellega oli au koostööd teha.

Tulevikus soovib Marta Aliide Jakovski siduda ennast teatriga, mis pakatab mängurõõmust. Jakovski lisas, et peab oluliseks, et kõikidel oleks teatris tore. "Näitlejad on selle taga, mida nad teevad. Neil on tore. Nad lähevad lavale nii, et nad ise on seda tahet ja sädet täis ja on tunda, et on olnud hea protsess." Jakovski peab oluliseks ka publikut ning kindlasti ei tohiks tema sõnul vaatajat alahinnata, vaid pealtvaatajate koostöös sünnib see, mille nimel on vaeva nähtud. "Publik ei ole lihtsalt seal vaatajana, vaid teda usaldatakse või ei seletada mingeid asju ette. Tekib selline koosloome."

Marta Aliide Jakovski rääkis, et kuigi lavastajaks on võimalik õppida, peab tema sõnul lavastaja kujunema. "Ma arvan, et ikkagi kõige tähtsam on kasvamine, et lihtsalt inimesena kujuneda, saada kogemusi. See on lihtsalt kõige olulisem, kuidas elu sind mõjutab ja kuidas sa reageerid ühiskonnas aset leidvatele asjadele."

Marta Aliide Jakovski sõnade kohaselt on Eestis väga erinevad teatrid ning iga vaataja leiab midagi, mis teda kõnetab. "Ma arvan, et Eesti teatris on kõik olemas tegelikult. On väga palju erinevat ja huvitavat teatrit ja on väga ägedaid lavastajaid."

Lavastust "Fundamentalist" saab vaadata alates 15. novembrist Von Krahli Salongis.