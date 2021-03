Kirjanduspreemia laureaat Jelena Skulskaja: mistahes suhted on riikide vahel, kirjandus on ikka üks

Skulskaja oli tunnustuse eest tänulik ja nentis, et sellised rõõmusõnumid on praegusel ajal eriti olulised. "Päevadel, mil meil on väga vähe põhjust olla rõõmsad, sest praegu on korooaaeg, on selline üllatus ja selline kingitus eriti tähtis."

"Minu teosed ilmusid ajakirjas "Zvezda". Seal on kaks minu sarja, üks on esseesari ja teine on väikeste novellide sari. Väga tähtis on see, et Eesti Kultuurkapital andis mulle preemia nende teoste eest, mis ilmusid Venemaal Peterburi ajakirjas," rääkis Skulskaja. "Selle sarja mõtlesime välja koos Juku-Kalle Raidiga, kes on ajakirja KesKus peatoimetaja. Seal nad ilmuvad paralleelselt ja mõnikord isegi eesti keeles enne seda, kui nad ilmuvad vene keeles Peterburis."

"Peterburi ajakirja "Zvezda" peatoimetaja käib tihti Eestis ja väga armastab Eesti kirjandust, tihti avaldab Eesti kirjanikke oma ajakirjas ja alati räägib, et Enn Vetemaa on tema jaoks üks parimatest maailma autoritest, keda ta väga austab," ütles kirjanik.

"Kui rääkida konkreetselt esseedest. Me valisime 24 riigi 24 autorit, igast riigist üks autor. Valisime need autorid, kes mõtlesid välja täiesti uue süžee maailmakirjanduses. Eestist valisin Jaan Krossi," selgitas Skulskaja. Kui sari lõpetatud saab, annab KesKus välja raamatu kahes keeles, üks vene, teine eesti keeles.

"Kui rääkida nendest novellidest... Nad on lühinovellid ning mõnes mõttes võib öelda, et nad on luule moodi, lühikesed ja väga keerulised. Novellid on sellised, et elus pole algust ega lõppu, see katkend on silmapaistev, mõnes mõttes traagiline ja naljakas üheskoos ja me ei tea, millega see lõppeb või kust kohast see algas. Aga see mõjub kuidagi ja näitab, kuidas elu jookseb."

"Ma loodan, et kui see sari valmis saab, siis ilmub see raamat ka eesti keeles, sest Moskvas on see tellitud vene keeles ilmumiseks," on autor lootusrikas. "Ükskõik millised on suhted riikide vahel, maailmakirjandus on ikkagi üks ja aasta Kultuurkapitali valik ka näitab seda."