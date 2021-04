Soome rahvusgalerii avas viiekuulise pausi järel uksed Repini suurnäitusega

Ateneum on Repini suuremahulist väljapanekut soovinud teha juba viimased 25 aastat. Näitusel on väljas üle 130 maali ning ka väiksemaid teoseid, mis on valminud 60 aasta jooksul. Väljapanek sündis Pariisi kunstimuuseumi Petit Palais, Riikliku Vene muuseumi ja Tretjakovi galerii koostöös, näituse kuraator on Ateneumi peakuraator Timo Huusko.

Oma karjääri jooksul maalis Repin muuhulgas ligi 300 portreed, millest mitmed paljud tulevad Ateneumis ka näitamisele. Näiteks on Helsingis väljas Repini portreed kirjanik Lev Tolstoist ja helilooja Modest Mussorgskist, lisaks tuuakse publiku ette tema tuntumad tööd "Burlakid Volgal" ja "Zaporoožlased Türgi sultanile kirja kirjutamas", mis mõlemad pärinevad Tretjakovi galeriist.

Soome rahvusmuuseum on aga avatud piiratud tingimustel: iga külastaja peab ostma endale veebist pileti konkreetseks kellaajaks ning piletite arv igaks päevaks on piiratud.