Haapsalu linnus pälvis Euroopa aasta muuseumi auhinnatseremoonial tunnustuse

Haapsalu linnus on üks kuuest muuseumist, mis märgiti žürii poolt ära Euroopa aasta muuseumi (EMYA) auhindadel, mis on olulisim muuseumivaldkonna auhind Euroopas.

Äramärgitud muuseumid paistavad teiste seast silma selle poolest, et nad on uuenduslikud ning eeskujuks teistele Euroopa muuseumidele.

EMYA 2021 žürii esimees Marlen Mouliou nimetas Haapsalu linnuse uuendustöödel tehtut mälestise säilitamise musternäidiseks, 21. sajandi restaureerimistööde eeskujuks, kus absoluutse respektiga on suhtutud ajaloolisesse hoonesse ning leidliku kaasaegse disainiga on sajanditevanune hoone muudetud täielikult ligipääsetavaks nii füüsilises kui ka intellektuaalses mõttes. Ta rõhutas, et Haapsalut saab pidada ajaloo ja kultuuri nautimise sihtkohaks.

Eesti muuseumitel on ka varem korduvalt Euroopa aasta muuseumi auhindadel hästi läinud. Eesti Rahva Muuseum pälvis EMYA 2018. aasta konkursil eripreemia ehk Kenneth Hudsoni auhinna, Lennusadam pälvis äramärkimise EMYA 2014. aasta konkursil ja Kumu kunstimuuseum sai suure tunnustuse osaliseks 2008. aastal, pälvides Euroopa muuseum 2008 (EMYA 2008) tiitli.

Euroopa Aasta Muuseumi (The European Museum of Year) auhinda annab alates 1977. aastast välja Euroopa muuseumifoorum, mille tegevust toetab Euroopa komisjon. Auhind antakse muuseumile, mis on omas ajas uudsete ja unikaalsete lähenemistega, kes äratab publikus huvi, oskab teemasid loominguliselt esitleda ja tõlgendada, on loov ja innovaatiline oma haridustegevuses ning sotsiaalselt vastutustundlik.