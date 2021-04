Tallinna kirjanduskeskus kogub mälestusi Mati Undist

Mitmed Mati Undi teekonnakaaslaste meenutused tema elust ja loomingust on kirja pandud ja ilmunud mälestusteoses "Undi-jutud". Tallinna kirjanduskeskus kutsub aga üles kõiki teisigi inimesi jagama mälestuskilde kohtumisest Undiga või meenutama mõnd erilist lugemis- või teatrielamust Undiga seoses.

"See mõte sai meil alguse sellest, et siia muuseumissse sattus päris sageli inimesi, kellel oli mõni tore lugu rääkida. Mõni endine kooliõde või keegi, kes oli Undiga kokku puutunud oma elus, aga kes arvas, et nende mälestused on liiga põgusad, et neid jagada. Sellest tuli mõte, et võiksime need killud kokku koguda, sest need lood lähevadki inimestega kaotsi muidu," rääkis Tallinna kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino "Aktuaalsele kaamerale".

Esmaspäeval väljahõigatud üleskutse peale saabus teisipäeva hommikul juba esimene mälestus:

"Olin esimesel kohtingul tüdrukuga, jalutasime Kadriorus mööda Poska tänavat. Vastu tuli Mati Unt. Kui ta oli juba möödunud, ütlesin tüdrukule, et nägid, see oli Unt. Ta ei uskunud. Vaidlesime pisut. Unt oli juba kaugenenud ja minu veenmisest hoolimata jooksis ta lõpuks ise Undile järele, et küsida tema käest selgust. Jäin ootama. Nägin eemalt, et Unt, kes oli ilmselt mõtteis, oli kiiresti lähenevate sammude kajast tõeliselt ehmunud, aga nähes kleenukest noort naist, rahunes ja kinnitas, et on tõepoolest Mati Unt. See võis olla kuskil 2003. või 2004. aasta paiku."

Mati Undi muuseum asub Kadriorus, Koidula tänaval. Tulevikus võiksid inimeste isiklikud mälestused olla osa näitusest.

"Me tahaksime, et esimese asjana saaks nendest üks oluline osa Mati Undi muuseumi arhiivist. Ja kui meil õnnestuks saada Mati Undi muuseum püsimuuseumiks, siis me inimeste nõusolekul kindlasti kasutaksime neid ka sellel muusumi püsinäitusel," sõnas Vaino.