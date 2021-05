Heli Jürgenson: Ester Mägi näol lahkus viimane koorimuusika klassik pärast Tormist

Reedel lahkus 99-aastaselt Eesti heliloojate liidu liige, helilooja Ester Mägi. Koorijuht ja koormeister Heli Jürgenson märkis, et Mägi looming oli väga eripalgeline ja ta tunneb, et Mägi näol lahkus viimane koorimuusika klassik pärast Tormist.

"Tänane kaotus on eesti muusikale väga raske, sest Ester Mägi elas peaaegu piibelliku vanuseni. Selle väga pika elu jooksul oli ta loominguliselt ikkagi väga viljakas ja väga mitmekülgne oma žanrites ja teoste loeteludes näeme ikkagi niivõrd eripalgelist loomingut," sõnas Jürgenson "Aktuaalsele kaamerale".

"Aga kui ma mõtlen koorimuusika peale, kust maalt minu kontaktid temaga olid, siis see oli ikkagi niivõrd mahukas ja ma pean teda eesti koorimuusika klassikuks. Veljo Tormise lahkumise järel ja Ester Mägi lahkumise järel ma tunnen, et lahkunud on kaks suurt viimast koorimuusika klassikut," jätkas ta.

"Nendele kahele on raske järeletulijat leida. Ester Mägi looming koorile, aga ka kõikidele teistele instrumentidele, orkestrile on niivõrd mahukas, niivõrd mitmekülgne," kirjeldas Jürgenson.

"Erakordsete värvide, erakordse tehnilise meisterlikkusega kooridele komponeeritud väga kooripäraselt, väga ilusate värvidega naiselikult peen, õrn ja samas vajaduse korral väga jõuline ja dramaatiline. Väga hea vormitajuga. Siia on raske kedagi või midagi kõrvale panna."

Jürgenson märkis, et tal endal oli Mägiga väga tore ja südamlik koostöö viimase paarikümne aasta jooksul, mil ta oma kooridega esitasis päris palju tema laule ja puutus temaga kokku ka laulupeol.

"Ma õppisin tundma üht erakordselt ilusat heliloojat ja see aitas mul interpreedina mõista vaadet oma heliloomingule – kuidas seda interpreteerida, kuidas tema seda nägi," tõi ta välja. "Ester Mägi töötas koostöös väga paljude dirigentidega ja ma usun, et see on olnud meile kõigile väga õpetlik aeg ka helilooja vaatepunktist."

Ester Mägi puhul on Jürgensoni sõnul veel väga oluline Mägi armastus rahvalaulu vastu. "Need Mart Saare loomingust tulevad juured kuidagi läbi tema loomingu on kindlasti hoidnud meie rahvalaulu eriliselt elus. Need on tema loomingus selgelt tunda ja meid nagu kandnud ja kasvatanud selle rahvaviisi poole."

Jürgenson tõi välja, et on oma kooridega laulnud enamikku Ester Mägi segakoorilauludest ja praegu on ka koori repertuaaris kaks laulu – "Pieta" ja "Uinutamislaul". "Tänasel hommikul ma mõtlesin mõlema laulu sõnade paele, see on väga kurb."