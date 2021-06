Grünberg "Hingusest": omal ajal polnud isegi mõtet, et seda oleks võimalik lavale tuua

"Nüüdseks nelikümmend aastat tagasi ilmunud plaadimaterjal oli täielikult stuudioprojekt, kuna osa pille on mängitud sisse Moskvas, osad siin toomkirikus ja ka Rapla kirikus, sest seal oli üks väheseid pille, mis oli korras ja hääles," rääkis Grünberg "Aktuaalsele kaamerale".

"Osa pille toodi isegi mujalt, ja osa oli kokku laenatud. Üldse tol ajal oli selles mõttes huvitav aeg, et oli võimalik esmakordselt inimkonna ajaloos teha stuudioasju. Üks inimene võis mängida palju instrumente, mitmekordselt salvestada ja neid siis kokku miksida," selgitas Grünberg.

Kontserdil on laval on Eesti elektroonilise muusikaseltsi ansambel Taavi Kerikmäe juhatusel. Just Kerikmäe on 40. aastapäeva tähistava albumi lavale toomise idee autor.

Grünbergi sõnul on see tore, et noored tema kunagise muusika vastu huvi tunnevad. "Järelikult pidi selles midagi siiski olema, mida omal ajal seda tehes väga ei kahtlustanud, aga ju siis nii on," ütles ta. "See on ilmselt üks suurimaid kingitusi loojale tema eluajal, kui nooremad tema loomingu vastu huvi tunnevad."

"Alguses ütlesin Taavile, et see on kaelamurdev idee, sest omal ajal polnud mingit plaani, et seda üldse kunagi on võimalik lavale tuua, aga tänapäeva tehnoloogia teeb imesid," rääkis Grünberg.

"Tol ajal oli elektroonika täiesti uus nähtus. Tänapäeval ei üllata enam ühegi heliga ilmselt mitte kedagi. Kõik on kuuldud-nähtud," selgitas ta. "Selles mõttes on elektroonikast kui erakordsest võimalusest kadunud see värskus. Tol ajal tegid ühe piuksu süntesaatoriga ja kõik kippusid minestama."

"Mis puudutab "Hinguse" plaati, siis peab seda ütlema, et see ei ole ainult elektroonilise muusika plaat. Mind on alati huvitanud süntees - elektroonika ja naturaalsed akustilised pillid. Selles mõttes olen alati olnud elus kahe rindejoone vahel. Eriti algusaastatel oli väga palju neid, kes vihkasid elektroonikat. Nende inimeste vahel jooksis rindejoon. Praegu ka see on oluliselt muutunud ja vahel võib-olla mõnede tegijate puhul see rindejoon on säilinud, aga kindlasti pole see nii terav."

Kontserdil tuleb esmaettekandele ka Sven Grünbergi uus teos "Hingus 2021".